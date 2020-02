L'administrador d'I3 Ventures: "No és cert que el contracte amb el Barça fixi un milió d'euros pel servei"

L'administrador de Nicestream i I3 Ventures, les empreses que treballaven fins al dimarts monitoritzant les xarxes socials del Barça, Carlos Ibáñez, ha defensat aquest dijous a El matí de Catalunya Ràdio la feina que les seves empreses van fer quan estaven contractades pel Barça, des del novembre del 2017.

Ibáñez ha portat a l'emissora catalana el contracte que va signar amb el Barça per renovar els seus serveis l'any 2019 per un import de 198.000 euros anuals. "No és cert que el contracte fixi un milió d'euros pel servei. Potser el club té altres contractes amb altres empreses. Hi ha moltes empreses fent altres tipus de serveis, al club", ha indicat Ibáñez.

"La nostra feina era monitoritzar, analitzar... a través de diverses eines. L'encàrrec que ens fa el Barça no és el de crear cap contingut, ni positiu, ni negatiu. Hi ha altres companyies que generen continguts, però nosaltres no", ha explicat, deixant clar que ells no generen continguts, com havia informat la Cadena SER.

Al preguntar-li pel compte de Facebook "Respeto y deporte", Ibáñez ha dit que ells són "propietaris del domini" però que no es fan responsables del contingut: "És un canal que neix a Facebook, però nosaltres vam registrar un domini, el compte no és nostre. És com si nosaltres tenim un garatge i lloguem la plaça a algú, però el cotxe no és nostre. És un compte que genera opinió, però no insulta, ni fa apologia del delicte, ni publica notícies falses", ha apuntat. Sobre els altres cinc comptes de les xarxes socials que han sortit a la llum que podrien estar relacionats amb aquest cas a part de "Respeto y deporte", Ibáñez ha sigut clar quan ha apuntat que ells no gestionen cap altre compte.

Sobre el fet que hagin monitoritzat uns comptes determinats a les xarxes (sis en concret, segons va dir la Cadena SER), tot i que ells no administren aquestes pàgines de Facebook, Ibáñez ha explicat que el Barça rep diversos informes: "Aquest informe és d'aquests canals. N'hi ha d'altres que són d'altres pàgines, també en altres idiomes. Crec que és casualitat que hagi sortit a la llum l'informe d'aquests canals, o bé que hi ha intencionalitat. El club té centenars d'informes". "Pel que fa a l'informe que es va publicar a l'estiu, els continguts que hi surten, que són d'alguns mitjans, involucren 150 milions de continguts analitzats. No es treballa només sobre aquestes pàgines, n'hi havia moltes més", ha explicat l'administrador de Nicestream i I3 Ventures.

Ibáñez també ha negat que hagin escrit cap missatge a les xarxes socials per menystenir o parlar malament de jugadors, exjugadors, expresidents o candidats a la presidència del Barça: "No, no i no", ha dit, i ha assegurat que l'informe que s'ha filtrat sobre Víctor Font no ha sortit de la seva empresa. "Això no és nostre, no ha sortit de la nostra empresa. Jo no sé a què respon, el club tampoc. No li dono cap credibilitat", ha dit.

"El Barça és una institució fantàstica i aquesta és una operació amb una intencionalitat política que no és espontània", ha comentat, alhora que ha puntualitzat: "Som una munició que s'està utilitzant per atacar la directiva del Barça. S'utilitza això com a part d'un procés de precampanya. Vull pensar que el soci no s'ho empassarà".

Sobre el fet que dimarts el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, anunciés que rescindeix el contracte amb I3 Ventures, Ibáñez ha dit: "Lamento profundament que el Barça hagi rescindit el contracte amb la nostra empresa, però jo hauria fet el mateix". A més, l'administrador d'aquesta empresa i de Nicestream ha afegit: "No som Snowden, tenim protecció sobre les dades dels nostres clients i no vivim dels seguidors a les xarxes socials".