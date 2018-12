Un any buscant el quart central

Al final de la temporada 2016/2017, quan encara havia d’arribar Ernesto Valverde, Javier Mascherano va trucar Josep Maria Bartomeu per dir-li que volia deixar el Barça. Creia que la seva etapa al Camp Nou s’havia acabat. En realitat, no era la primera vegada que el Jefecito trucava al president, tot i que aquest cop l’amenaça semblava més seriosa. Va ser el mateix Bartomeu l’encarregat de convèncer el defensa argentí perquè es quedés una temporada més al primer equip.

Ara bé, una cosa és el que es diu als despatxos i l’altra el que passa al vestidor. Així que Valverde va fer-se càrrec de l’equip, l’entrenador va demanar reforçar la plantilla amb el central de la Reial Societat Íñigo Martínez. Mascherano, un dels capitans, va veure’s amb força moral de vetar la seva arribada. Però van passar els mesos, Mascherano -tercer central per darrere de Piqué i Umtiti- no tenia el protagonisme que desitjava, temia quedar-se fora de la llista de l’Argentina per al Mundial i va buscar-se una sortida per al mercat d’hivern, al Hebei Xina Fortune. La direcció esportiva no va saber dir-li que no.

Amb el comiat de Mascherano començaven els problemes seriosos a la posició de central del Barça. Problemes que encara duren. En realitat, feia anys que s’arrossegaven, ben bé des de l’adeu de Puyol, però s’accentuaven aquest mes de gener perquè amb el comiat del Jefecito l’equip es quedava amb només tres jugadors a la posició. I un d’ells, Thomas Vermaelen, considerat un sospitós habitual per les múltiples recaigudes en les lesions musculars. Un any després, la secretaria tècnica encara no ha desfet el nus: al gener va marxar Mascherano i va arribar Yerry Mina. A l’estiu va marxar Yerry Mina, va arribar Lenglet i va anar-se’n Marlon (que tornava d’una cessió). I durant la temporada s’han lesionat Umtiti i Vermaelen, i no s’acaba de confiar en els filials del planter. La solució -almenys a curt termini- passa ara per la incorporació de Jeison Murillo. Una petició explícita de Valverde que no preveia la secretaria tècnica.

El debat del central no es va poder resoldre a l’estiu, en part per una mala planificació, en part per l’infortuni de les lesions. Descartat Yerry Mina, que no va donar el rendiment esperat, el club va beneficiar-se del bon Mundial que va fer amb Colòmbia per revaloritzar-lo i vendre’l per més de 30 milions a l’Everton. Al seu lloc arribava el sevillista Lenglet, que encaixava amb el sistema del Barça i semblava posar fi al problema. El que no comptaven al club és que Umtiti, campió del món amb França, tornaria amb una lesió crònica al genoll.

El francès ha descartat passar pel quiròfan i està seguint un tractament conservador, encara que als serveis mèdics no veuen clar que Umtiti pugui rendir al màxim nivell durant la segona meitat de la temporada, almenys amb continuïtat. I Vermaelen, un cop més, és víctima de les lesions. A l’octubre havia de parar un mes i mig per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, i diumenge es lesionava novament a la cama dreta, aquest cop al soli, per la qual cosa no tornarà a jugar fins a finals de gener. El nouvingut Clément Lenglet i el veterà Gerard Piqué resisteixen com els centrals sans del Barça. Però són només dos, i per aquest motiu l’enginyeria del club s’activava per trobar un reforç.

Descartada l’opció de donar la responsabilitat a un dels centrals del B, Jorge Cuenca o Chumi, jugadors a qui Valverde encara considera “verds” per al primer equip, l’arribada de Murillo era de les poques opcions possibles per a aquest mercat d’hivern, entre altres coses perquè el club no podia assumir cap inversió econòmica destacada. L’únic remei passava per una cessió. O, com a mal menor, una cessió remunerada, per la qual el València cobra uns dos milions d’euros. Això més la fitxa, que en el seu cas no és gaire elevada.

De Ligt i el filial, per a l’estiu

En qualsevol cas, l’arribada de Murillo s’interpreta com un pedaç, un remei provisional a l’espera de poder fer una incorporació més destacada a l’estiu, on l’holandès De Ligt és el favorit a la secretaria tècnica, encara que això suposi barallar-se amb la meitat de clubs europeus que també volen gaudir dels seus serveis. Això, mirar al Barça B i confiar en la recuperació de Samuel Umtiti. I esperar també que Piqué, que al febrer fa 32 anys, pugui seguir rendint al màxim nivell.