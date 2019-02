Per aspirar a la Champions cal recuperar els gols de Suárez

Mentre el Barça buscava al gener un recanvi per a Munir, va aparèixer l’opció de fitxar Álvaro Morata. La secretaria tècnica el va descartar i el davanter del Chelsea acabaria a l’Atlètic de Madrid. Es van imposar els galons de Luis Suárez. O, d’alguna manera, la confiança que l’uruguaià estaria al màxim nivell en el tram final de la temporada. Però, ara que arriba l’hora de la veritat, Suárez no apareix. Almenys de moment.

És evident que alguna cosa no rutlla, sobretot a nivell físic. Suárez va començar la temporada amb molèsties i l’acumulació de minuts fa que no estigui al 100%. Es veu en accions concretes, com quan ha de xutar amb l’esquerra, que sembla que no s’hi atreveixi. O en les pilotes a l’espai, on li costa sortir a l’esprint i arribar abans que els defenses. No és una qüestió de punteria -que també, en part-, és una qüestió de la qualitat de les ocasions. El Barça està trobant a faltar aquella versió de l’uruguaià en què es movia a l’àrea com un depredador. Abans tenia sempre avantatge. Ara els defenses l’atrapen de seguida.

No es tracta d’actitud, perquè Suárez és el primer a pressionar, a molestar els porters o els defenses en la sortida de la pilota, a oferir-se a l’espai, a buscar el gol. El que passa és que no el troba. I totes les altres virtuts queden camuflades perquè, en el fons, un nou viu de la seva efectivitat.

A Lió Suárez va igualar la pitjor ratxa de la temporada: cinc partits sense marcar. Però la dada que fa realment mal a l’aficionat -i de la qual es ressent l’equip-és que no marca fora de casa a la Champions des del setembre del 2015. Tres temporades i mitja. Més de 24 hores sobre el terreny de joc. Una ratxa inadmissible per ser realment competitiu a Europa.

Què li cal? Descans? Doncs que descansi. Si Valverde, l’ staff i el jugador creuen que parant uns dies es pot arreglar el tema, que no vacil·lin, per més que a l’horitzó immediat hi hagi Sevilla, Madrid i Madrid. És arriscat, ja ho sé. En el fons, al febrer encara tens marge d’error. A l’abril, ja no.