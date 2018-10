L’assemblea dels estatuts i del nou escut

La modificació dels estatuts del Barça, que pretén eliminar la limitació per demanar préstecs i modificar l’escut, serà el tema més calent de l’assemblea general ordinària. A partir de les 11 h, els 4.530 socis compromissaris del Barça estan citats al Palau Blaugrana per donar llum verda als canvis que proposa la junta directiva, així com per donar validesa als comptes de la temporada passada, aprovar un pressupost de gairebé 1.000 milions i ratificar els dos nous directius que van entrar a la junta a l’estiu.

Fi del límit de préstec

La junta pretén acabar amb el topall del 10% per demanar crèdits

Encara que el tema que ha aixecat més polseguera és el de canviar l’escut del club, la modificació dels estatuts que proposa la directiva de Josep Maria Bartomeu té com a punt destacat eliminar l’apartat c de l’article 66è. O el que és el mateix, acabar amb la limitació del club a l’hora de demanar préstecs, que actualment és del 10%. Aquest topall es va establir el 2013, en la modificació estatutària en què també es van afegir uns màxims de deute per “garantir l’estabilitat econòmica del club”, justificava la junta presidida encara per Sandro Rosell.

Des dels despatxos nobles del Camp Nou s’argumenta que “aquest 10% ja no és necessari perquè la capacitat econòmica del Barça no té res a veure amb la que hi havia el 2013” i que “ja hi ha altres mecanismes estatutaris per controlar el deute”. La directiva fa referència a l’article 67è, referent a l’equilibri patrimonial que marca un deute màxim resultat de multiplicar per dos l’ebitda.

En aquest punt, destaca que s’elimina també la disposició transitòria que es va incloure el 2013 -que acabava precisament a l’exercici 2017/2018- i que regulava progressivament aquesta limitació de deute. Tot i que, en realitat, la nova manera com el club compta el deute -utilitzant els criteris de la Lliga i de la UEFA, i no els tradicionals- ja provocava que el deute resultant fos inferior. Com a conseqüència, i segons explicava el CEO Òscar Grau, actualment el Barça té una capacitat d’endeutament de 380 milions sense infringir els estatuts. En canvi, amb el topall actual de préstecs, només podria demanar per valor de 96 milions.

El disseny de la discòrdia

La junta proposa un nou escut per “adaptar-se als nous temps”

Amb la votació del canvi d’estatuts també es podria aprovar automàticament el canvi de disseny de l’escut, però la directiva ha preferit aïllar aquest punt i que es voti per separat. La modificació de la insígnia blaugrana ha aixecat molta polseguera. Al Camp Nou temen que puguin rebre un revés -o que s’aprovi per molt poc marge-, en aquesta iniciativa que “pretén adaptar l’escut a les necessitats dels nous temps”. Els responsables del canvi argumenten que “els escuts ja no són grans, sinó petits, i si hi ha massa informació pot passar que al final no s’acabi veient res”.

Ara bé, l’escut és un tema romàntic i un bon grapat de socis no hi està gens d’acord. El fet que s’eliminin les sigles FCB o que les quatre barres quedin integrades en el contorn interior no ha agradat gaire, i algunes agrupacions com Seguiment FCB han iniciat una campanya en contra.

Nous directius

Marta Plana i Jordi Argemí s’afegeixen a la junta

Al setembre, el president Bartomeu va proposar tres noms per incorporar-se a la directiva: Marta Plana, Jordi Argemí i Teresa Basilio. Aquesta última, però, va quedar descartada -quan ja s’havia anunciat oficialment la seva incorporació- perquè no complia amb els requisits establerts als estatuts. En qualsevol cas, els compromissaris han de ratificar els noms de Plana i Argemí.

D’aquests dos, el nom que ha provocat més enrenou és el de Marta Plana, pel seu rol com a patrona de la Fundación Juntos Sumamos, contrària al dret a decidir. En cas de tenir llum verda, Plana s’encarregarà del Barça Innovation Hub, mentre que Argemí serà el directiu responsable de la secció d’handbol.

Limitacions al vot de censura

A efectes de càlcul, seran hàbils tots els dies excepte diumenges i festius

Quan Agustí Benedito va promoure el vot de censura, el 2017, un dels cavalls de batalla amb la junta va ser relatiu al temps per recollir les signatures necessàries, ja que els estatuts permetien diferents interpretacions. Amb la reforma que proposa la junta, el text serà més clar i restrictiu: es consideraran dies hàbils tots els de la setmana excepte diumenges i festius. Això es traduirà en menys temps per als promotors per recollir suports.

Pressupost rècord

S’arriba als 960 milions d’ingressos, però també es disparen les despeses

La directiva presumeix d’estar a punt d’arribar als 1.000 milions. Però alhora, aquest augment de la facturació coincideix amb unes despeses cada vegada més elevades. Per a aquest curs, l’objectiu de la junta és la contenció del cost esportiu, que representa un 65% del total pressupostari (comptant sous i traspassos). En canvi, pel que fa als ingressos, pretén obtenir més diners per la venda de jugadors i així ajudar a quadrar els números d’aquesta temporada.