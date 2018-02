L'Atlètic femení resol la visita a Huelva i obliga el Barça a no fallar demà

Dormirà amb quatre punts d'avantatge i mantindrà la posició de líder quan trepitgi el Miniestadi. L'Atlètic de Madrid tenia apuntat amb vermell el partit contra l'Sporting de Huelva, que sempre és perillós com a local, però l'ha resolt amb solvència per no donar cap marge a perdre el lideratge de la Lliga Iberdrola. A més, la victòria matalassera per 2-4 deixa el Barça sense marge d'error de cara al seu desplaçament a València, demà. Les blaugranes estan obligades a sumar si no volen rebre l'Atlètic, la pròxima jornada (en dues setmanes), sense dependre d'elles mateixes per fer-se amb el primer lloc de la taula.

Tot i que l'Sporting ha arrencat amb una gran ocasió d'Anita, que ha obligat Paraluta a volar per enviar la pilota a córner, l'Atlètic ha vist porteria ben aviat, amb un gol d'Esther González, en rematar al segon pal una centrada d'Amanda Sampedro. La mateixa Amanda ha fet el segon minuts després, després d'una gran assistència d'Andrea Pereira. Abans del descans, Sonia Bermúdez ha liquidat el partit amb un golàs per l'escaire.

A la represa, el partit ha avançat amb menys ritme. Semblava tot resolt. L'Atlètic ha fregat el quart, però no l'ha fet i ha vist com la local Rutendo Makore ha retallat diferències. L'alegria de veure's a dos gols dels punts no ha durat gens al quadre andalús, perquè Esther González ha tornat a marcat per a les madrilenyes. A les acaballes, novament Rutendo ha marcat, per afegir certa tensió en els compassos finals.

Demà diumenge, el Barça haurà d'intentar sumar punts contra el València. La setmana que ve s'atura la Lliga per dates FIFA i es reprendrà en dues setmanes amb el duel directe entre les blaugranes i l'Atlètic, al Miniestadi.