L'Audiència Nacional jutjarà el 12 de desembre l'organitzador de la xiulada a l'himne durant la final de Copa del 2015

L'Audiència Nacional jutjarà el 12 desembre el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, per organitzar la xiulada a l'himne a la final de Copa del Rei de futbol entre el Barcelona i l'Athletic de Bilbao el 2015, segons ha difós l'entitat que presideix. Espot està acusat d'injúries a la Corona i ultratge als símbols de l'Estat, delictes pels quals s'asseurà a la banqueta del Jutjat central penal de l'Audiència Nacional i pels que la Fiscalia demana que se li imposi una multa de 14.400 euros.

El fiscal el responsabilitza d'actuar "en execució d'un pla preconcebut i planificat per ell mateix amb el deliberat i ferm propòsit d'ofendre i menysprear al Cap de l'Estat espanyol i l'himne nacional, pel que tots dos representen com a símbols per als sentiments col·lectius identificats amb la nació espanyola".

Catalunya Acció va ser una de les organitzacions independentistes que van repartir 10.000 xiulets entre els assistents a la final per instigar la participació en la xiulada, convocada a favor de la independència i en contra del que consideraven símbols espanyols oposats a Catalunya.