El Barça salva la visita a Lezama amb tres punts plens de coratge (0-1)

L'Athletic era un dels pocs equips que havien restat punts al Barça la temporada passada. La derrota de les blaugranes al Mini va obrir l'escletxa que va donar avantatge a l'Atlètic de Madrid i que va privar les catalanes del títol de Lliga. Aquest fantasma encara rondava el cap de les culers aquest diumenge en la visita a Lezama, un camp sempre difícil, i més, en l'estrena de la Lliga Iberdrola. Però l'equip de Fran Sánchez ha sabut sobreviure al setge inicial de l'Athletic i, quan ha pogut agafar les regnes del partit, ha trobat el gol en una acció afortunada de córner. El servei de cantonada picat per Vicky Losada al primer pal, l'ha desviat sense voler Ainhoa Álvarez per introduir-se la pilota a la seva pròpia porteria. Mala sort per a les basques i cop de fortuna per un Barça que ja estava començant a rondar l'àrea local.

Des de l'avantatge, encara que fos mínim, el Barça s'ha anat sentint còmode i ha acabat el primer temps amb dues clares ocasions, desaprofitades per Duggan i Mariona Caldentey. Sense sentenciar, el segon temps ha sigut un patiment per a les blaugranes, especialment quan Melanie Serrano ha estat expulsada per una doble groga una mica rigurosa.

Ha tocat patir durant més de mitja hora per retenir el triomf. El primer de la temporada i que permet al Barça igualar els tres punts que, de moment, també tenen al caseller l'Atlètic de Madrid i el Llevant, que també ha patit per vèncer el Rayo Vallecano a casa. En la jornada de debut, victòries també del Fundación Albacete (2-4) al Sevilla i del Madrid CFF (3-1) al Sporting de Huelva.

Tanquen la jornada el Granadilla-Reial Societat i el Logronyo-València (21.30h, Gol).