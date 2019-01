El Barça supera l'Athletic al Mini (2-1)

Obligat per la victòria de dissabte de l'Atlètic de Madrid i, fins i tot, enrabiat perquè la temporada passada l'havien derrotat, el Barça ha sortit al Miniestadi concentrat i decidit a tombar l'Athletic Club. Era l'única manera de mantenir viva la persecució pel lideratge a la Lliga Iberdrola. I, tot i que amb uns últims minuts de patiment, les blaugranes han aconseguit el seu objectiu, gràcies a una bona actuació ofensiva de l'equip. El 2-1 final manté les culers a prop de l'Atlètic de Madrid, contra qui s'enfrontaran al març.

El partit ha començat amb bon ritme. El Barça volia generar ocasions i encarrilar el partit aviat. L'Athletic, pressionar a dalt i incomodar un rival que tenia més necessitat. Les primeres ocasions han sigut locals, en botes de Mariona Caldentey i Toni Duggan. Les ocasions no han espantat l'Athletic, que amb el pas dels minuts ha trobat la manera d'activar Lucía García. L'atacant, que en una cavalcada solitària ha demanat penal per un xoc amb Andrea Pereira, ha tingut a les botes el 0-1, però ha xutat massa centrat per sorprendre Sandra Paños. Just quan millor estava atacant l'Athletic, ha arribat el gol blaugrana: Lieke Martens, des del segon pal, ha rematat una bona centrada de Marta Torrejón després d'una gran acció col·lectiva de l'equip.

L'avantatge ha donat tranquil·litat al Barça, però l'equip de Lluís Cortés encara ha respirat més alleujat quan Alexia Putellas ha ampliat l'avantatge, en rematar una centrada des de l'esquerra de Leila Ouahabi. L'acció venia accelerada per una gran conducció de Martens.

L'Athletic, fidel al seu coratge i a un plantejament agressiu, ha buscat el seu premi, i l'ha trobat a les acaballes, quan Lucía García ha batut Paños per fer el 2-1. Era ja el temps de descompte i no hi hagut temps per a res més.