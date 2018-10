Un Barça efectiu deixa l'alegria del Betis sense premi al Mini

Després de l'empat sense gols de dimecres contra el Llevant, i que l'Atlètic de Madrid hagués guanyat a Albacete en el seu partit ahir, el Barça no es podia permetre el luxe de deixar-se més punts i ha derrotat el Betis al Miniestadi (3-0). L'alegria de l'equip andalús ha acabat sent una bona oportunitat per a les blaugranes, hàbils per trobar espais en els riscos del rival. Un cop de cap d'Aitana Bonmatí en una mala decisió defensiva de les visitants ha permès obrir el marcador en l'equador del primer temps.

Des de l'avantatge i amb les correccions del descans, l'equip blaugrana ha sortit més clarivident en la represa, amb menys pèrdues de pilota i menys passades directes. Toni Duggan, després d'una acció de lluita amb Rocío Gálvez, ha superat la portera del Betis per sota de les cames i ha marcat un valuós 2-0 que ha aplanat el triomf. L'entrada de Virgy, Priscila Borja i Willy Romero no ha pogut donar prou pólvora a un Betis que havia intentat inquietar amb xuts llunyans i que ha gaudit d'un parell d'arribades però sense prou 'punch' per batre Paños. A les acaballes, Patri Guijarro ha fet el definitiu 3-0.

El Barça es manté a dos punts de l'Atlètic i dos per sobre del Llevant, que també ha guanyat, per 4-0 davant l'Espanyol.