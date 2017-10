El Barça femení reté un punt del setge de l'Atlètic

Ha acabat demanant l'hora i celebrant el punt com si en fossin tres. Tot i que el Barça femení s'ha avançat en el marcador amb un gol d'Andressa Alves, ha acabat patint contra un Atlètic de Madrid ferotge i enrabiat, decidit a remuntar el marcador contra el seu gran rival a la Lliga Iberdrola. Blaugranes i matalasseres arribaven empatades a punts a la part alta de la classificació i seguiran igual, amb 19 punts, després de l'1-1 a la Ciutat Esportiva Wanda.

El partit no ha tingut treva en cap moment. Els nervis de les primeres accions no eren només això, nervis. Eren una energia extrema que s'ha mantingut durant els 90 minuts. Ludmila da Silva ha empès endavant l'Atlètic, que no permetia que el Barça combinés en curt. L'espai era a l'esquena i els dos equips l'intentaven aprofitar. Gairebé cada acció acabava a les àrees. L'intercanvi de cops ha posat a prova primer la defensa del Barça, amb accions de mèrit de Torrejón i Mapi León –molt xiulada en el seu retorn a Majadahonda–, i després la de l'Atlètic de Madrid. I en la primera conflictiva hi ha hagut un error de Menayo que ha deixat a les botes d'Andressa Alves una ocasió d'or. La brasilera, però, no l'ha desaprofitat. Ha afusellat Lola Gallardo i ha fet pujar el 0-1 al marcador.

El resultat ha asserenat un pèl el Barça, malgrat que el context d'anada i vinguda el desestabilitzava més del que hauria volgut. Del caos, l'Atlètic en treia força, i ha acabat el primer temps amb alguna ocasió de perill amb centrades a l'àrea, sobretot des de l'esquerra amb Jucinara. Però ni Meseguer ni Sampedro han trobat la rematada que volien.

Podia semblar que el to del partit canviaria, que algun dels dos equips afluixaria a la segona meitat, però no ha sigut així. Desbocat, l'Atlètic ha seguit empenyent, anant endavant, collant fort un Barça que no ha pogut treure's de sobre la pressió local en cap moment. Ludmila ha perdonat l'empat en una acció claríssima i quan ja tenia Paños regatejada. Però ha sigut en un córner, i amb una genialitat de l'exblaugrana Kenti Robles, com ha arribat l'1-1 que mereixia l'esforç matalasser.

La bogeria era màxima. L'Atlètic volia allargar la ratxa victoriosa que acumula dels enfrontaments contra les blaugranes en les últimes temporades, i ha persistit fins a trobar el 2-1. La situació se li ha posat encara més de cara quan Vicky Losada ha sigut expulsada per doble amonestació. Amb una jugadora menys, el Barça s'ha aferrat a l'1-1 en els últims 10 minuts, creuant els dits perquè algun contracop li allunyés el perill. L'1-2 ja no era l'objectiu, ho era no tornar a Barcelona de buit. I, amb patiment i lluita, se n'ha sortit.