El Barça femení aprofita el derbi per recuperar el liderat

El derbi femení només ha tingut color blaugrana. L'encert del Barça en una de les primeres ocasions de perill, la falta de gol periquita i la fatiga acumulada per les visitants en els dos partits anteriors en una setmana, han acabat pesant massa per a un Espanyol que ha encaixat a Sant Joan Despí la derrota més contundent de la temporada, un 4-0 que ha tornat a situar l'equip culer a la primera posició de la taula. La porta per recuperar el liderat de la Lliga Iberdrola li havia obert l'Atlètic de Madrid dissabte a la tarda, després d'una derrota contra el Rayo que li permetia retallar els tres punts de distància a la classificació.

Amb aquesta bona notícia com a activador, el Barça femení ha sigut l'equip de ritme alt i bones dosis de verticalitat dels primers minuts a casa. És la fórmula com s'està encarrilant els partits a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. I, al minut 8, ha trobat l'1-0 que ha trencat la resistència d'un Espanyol que confiava en resistir sense encaixar com havia fet feia quatre dies amb l'Atlètic de Madrid. Però una falta lateral picada per Andonova al primer pal, l'ha convertit en el primer gol Mapi León.

Lieke Martens, per la banda esquerra, era un martell que picava i picava, sempre generant perill. L'Espanyol s'esquerdava per moments, incapaç de treure's de sobre la pressió culer, fins que el tècnic ha modificat algunes peces per retrobar més consistència. Però les periquites no trobaven vies d'atac, vies de sortida. Quan ja acariciaven el descans, l'oasi que els havia de donar marge per respirar i repensar un segon temps perdent per la mínima, ha arribat l'acció determinant. D'un servei de banda, Martens ha rebut una passada de Melanie Serrano i s'ha plantat a la frontal de l'àres, des d'on ha engaltat un xut que Mariajo Pons s'ha empassat. L'error ha dibuixat un impactant 2-0 que ha donat calma al Barça i ha frustrat l'Espanyol.

A la segona meitat, el conjunt blanc-i-blau ha intentat reaccionar, amb l'entrada d'Elena Julve i Carola Garcia, però la millora no s'ha traduït en cap ocasió que alimentés l'esperança de ficar-se en la lluita pel marcador. El Barça ha acceptat el desafiament i ha respost amb més ocasions, cada cop més clares. Al cor del segon temps, Toni Duggan ha rebut una assistència magnífica després d'una paret amb Vicky Losada i ha fet el 3-0 que sentenciava el partit. Qui l'ha arrodonit al final ha sigut Martens, inquieta fins al final, i capaç de regatejar Pons i batre la portera blanc-i-blava a porteria buida per fer més gran la ferida periquita al derbi.

Amb els tres punts, el Barça, que jugarà la setmana que ve contra el Rayo, se situa amb 34 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid, que baixa al segon lloc pel balanç general de gols. L'Espanyol surt de zona de Copa de la Reina i tancarà l'any contra el Madrid CFF.