El Barça femení accepta el desafiament i goleja a València

Sabia que no podia fallar i no ho ha fet. El Barça femení arribarà a l'aturada de Lliga, i a la prèvia del duel directe contra l'Atlètic de Madrid, a només un punt de diferència de les matalasseres a la Lliga Iberdrola. Ahir, l'equip madrileny havia guanyat davant l'Sporting de Huelva per 2-4, i aquest diumenge, les blaugranes tampoc han fallat i s'han desfet, amb claredat i contundència, d'un València que en cap moment ha sigut rival (1-4). Les catalanes seguiran segones, però depenen d'elles mateixes per alçar-se amb la primera posició en dues setmanes, quan rebin l'Atlètic al Miniestadi.

Abans, calia guanyar a l'estadi Antonio Puchades. I l'obligació de victòria ha tret la millor cara del Barça. Millor no podien anar-li les coses a l'equip de Fran Sánchez, que ja al minut 4 ha celebrat el primer gol, gràcies a l'encert en un córner de Mapi León, que ha recollit una pilota mal refusada per Marta Carro. Amb l'avantatge, les blaugranes s'han espolsat els nervis dels últims mals resultats i han jugat amb tranquil·litat, poc intimidades. Al minut 34, Lieke Martens ha caçat una passada a l'espai d'Alexia Putellas i ha definit excel·lentment per posar el 0-2 al marcador. Segons abans del descans, a més, el Barça ha acabat de sentenciar amb el tercer gol, altre cop des de la cantonada, amb la diana de Torrejón en un córner.

Amb tot decidit, el segon temps tenia poca història. Els retocs al bàndol local han animat una mica les coses, però Szymanovski tampoc era prou argument per fer trontollar el triomf blaugrana, que ha arrodonit Natasha Andonova amb un genialitat, amb un gol olímpic que sentenciava amb el 0-4 definitiu.

Sobre el temps afegit, el València ha aconseguit el gol de l'honor, amb una diana de Marta Peiró, en desviar un xut de Szymanovski.