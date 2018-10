El Barça goleja el Rayo al ritme d'Alexia Putellas (9-1)

Festival de gols al Miniestadi en la visita del Rayo Vallecano a Barcelona. El Barça ha sumat una contundent victòria per 9-1 contra un adversari que s'ha anat desanimant a mesura que se li acumulaven els errors. Al ritme d'Alexia Putellas, autora de quatre gols, i del joc interior que feia amb Aitana Bonmatí, les blaugranes han dominat un partit que només ha tacat el gol final d'Ángeles del Amo.

Des del començament el Barça ha sortit decidit a imposar un ritme alt. De joc i d'ocasions. Andressa Alves, oberta a l'esquerra, ha començat a omplir de centrades l'àrea i el Rayo ha començat a patir en els refusos. Fruit d'aquesta insistència ha arribat l'1-0, marcat amb el genoll i mig de rebot per Putellas. La diana ha donat confiança a les blaugranes, que veien que tenien el partit ja encarrilat. Al Rayo li costava passar del mig del camp, tot i que pretenia tenir la pilota i iniciar el joc des del darrere.

Just quan les madrilenyes començaven a encadenar triangulacions i a trepitjar camp contrari, s'ha xiulat un penal (dubtós) sobre Alexia Putellas, que Andressa Alves ha convertit en el 2-0. Abans del descans, Mariona Caldentey, de cap, i novament Putellas, després d'una errada greu d'Auñón en una passada enrere, han fet el 3-0 i el 4-0 que ha acabat de sentenciar el matx.

Per acabar-ho de reblar, en la primera acció de la represa ha arribat el cinquè, també obra d'Alexia, que ha rematat una pilota que ningú aconseguia refusar. A pler, han anat caient més gols (el quart d'Alexia, un d'Aitana Bonmatí i un altre d'Alves, a més d'un autogol després d'una centrada de Gema Gili), per liquidar un rival que no ha trobat mai prou contundència prop de l'àrea. En l'última acció del partit, però, el Rayo ha trobat un punt d'orgull amb el gol d'Ángeles del Amo, que ha superat unes relaxades Mapi León i Sandra Paños.

La victòria del Barça manté les blaugranes en la persecució contra l'Atlètic de Madrid, que dissabte va guanyar 1-3 contra el Sevilla. A les de Fran Sánchez, però, els falta un partit per jugar, l'ajornat contra el Llevant.

540x306 Paula Moreno contra dues defenses del Màlaga / LALIGA Paula Moreno contra dues defenses del Màlaga / LALIGA

L'Espanyol ensopega a Màlaga

Les bones notícies al Miniestadi contrasten amb les que arribaven de Màlaga al migdia, on l'Espanyol va caure per 2-1. El conjunt andalús, que encara no havia aconseguit sumar una victòria, s'ha avançat en el marcador per mitjà de l'experiquita Dominica Conk. A cinc minuts del final l'Espanyol ha tornat a encaixar un gol de María Ruiz que ha complicat el panorama a la segona meitat. La reacció blanc-i-blava, de fet, no ha arribat fins al minut 87, quan Eli del Estal ha retallat diferències. Però no hi hagut marge per aconseguir puntuar.