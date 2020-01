El Barça ha de picar pedra per tombar el Rayo (3-1)

El Rayo Vallecano podia presumir de ser l'únic equip que, fins ara, havia tret punts al Barça a la Primera Ibedrola. Van ser dos, en el duel de la primera volta a Vallecas, que va empatar a un gol. L'equip madrileny aposta totes les seves opcions a un pla de densitat defensiva al seu camp: les línies juntes i moltes jugadores per darrere de la pilota. Ahir aquesta estratègia de replegament intensiu no va ser suficient per impedir que el Barça s'endugués la victòria però sí que va servir per evitar una golejada. Les habituals a l'estadi Johan Cruyff. El triomf blaugrana va ser clar però amb un marcador menys contundent del que és habitual a l'estadi Johan Cruyff, 3-1, amb gols de Patri Guijarro, el primer, i de Jenni Hermoso, que va fer el segon i el tercer. La visitant Sheila va trobar porteria a la segona meitat.

La via per fer caure la resistència defensiva del Rayo va ser la pilota aturada. Els córners van ser la porta d'entrada a la muralla vallecana, tot i que no ho van poder fer en la primera rematada. En l'1-0, Guijarro va fer bona una pentinada al segon pal de Mapi León, que va aparèixer amb força per tocar de cap en primera instància. En l'acció del 2-0, la pilota va caure a Jenni Hermoso, que va trobar una escletxa entre el bosc de cames madrilenyes a l'àrea.

Les centrades van ser una constant. Les blaugranes van voler carregar molt l'àrea i castigar el Rayo, que no podia sortir i quedava aculat davant la seva porteria. D'aquesta insistència va sorgir el tercer gol, novament de Jenni i, novament, amb una pilota que quedava solta al segon pal. En la següent acció, però, el Rayo es va carregar la tranquil·litat del marcador amb un gol de Sheila després d'una badada defensiva, i va tornar a deixar les coses amb una renda de només dos gols.

Amb la victòria, el Barça arrodoneix una volta sencera sense perdre un sol partit i manté la seva posició d'honor al capdavant de la Primera Iberdrola amb 46 punts. L'Atlètic està deu punt per sota i demà diumenge visita el Sevilla.

651x366 Cristina Baudet, en acció durant el partit contra el València / LALIGA Cristina Baudet, en acció durant el partit contra el València / LALIGA

L'Espanyol només pot sumar un punt

El primer partit de la jornada 17 va ser el que va enfrontar el València i l'Espanyol a territori xe. Era un dels duels marcats en vermell al calendari d'urgència de les blanc-i-blaves, però les periquites només van poder sumar un punt que les segueix deixant a la cua de la classificació, molt allunyades de la zona de salvació. Cristina Baudet va ser l'autora del gol de l'empat, després que Mari Paz hagués avançat les valencianes. Ara, i amb aquest 1-1, l'Espanyol suma 4 punts. La permanència la tanca el Madrid CFF amb 11 punts i les madrilenyes juguen demà contra l'Athletic.