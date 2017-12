El Barça femení fa els deures a Sevilla i passa la pressió a l'Atlètic

Partit poc brillant a Sevilla però tres punts. Tres punts importants perquè el Barça femení, que en les últimes dues sortides havia punxat, amb derrota a Tenerife i empat a Madrid, segueixi sumant i passi la pressió a l'Atlètic de Madrid, líder de la Lliga Iberdrola i que juga des de les 18.30h contra l'Espanyol a Sant Adrià. Les blaugranes s'han desfet d'un dels ascendits de la temporada, gràcies als gols d'Andressa Alves i Ruth García al primer temps.

No ha fet falta més, perquè el partit ha tingut un únic dominador des del principi. El Sevilla, plantat amb un 3-5-2 molt replegat, només ha pogut defensar-se contra un Barça concentrat, però poc fresc. Encallat en l'entramat dens de l'equip andalús, que ha convertit el partit en un intent, sovint frustrat, d'esquerdar el mur local. En aquest context, només Lieke Martens, que ha arribat a estavellar un xut al pal, ha semblat tenir una marxa més, una solució. De les seves botes, de fet, ha nascut l'acció determinant per desencallar el xoc, una falta de la central Maite Albarrán dins de l'àrea que Andressa Alves ha convertit en el 0-1 des dels onze metres.

540x306 Maite Albarrán fa penalti sobre Lieke Martens / LALIGA Maite Albarrán fa penalti sobre Lieke Martens / LALIGA

El penal ha donat tranquil·litat al Barça, que ja patia per si l'empat sense gols s'allargava gaire més. Aprofitant l'empenta del gol, les blaugranes han intensificat el seu atac a camp contrari per mirar d'ampliar l'avantatge abans del descans, i s'han trobat el premi en l'últim sospir del primer temps, quan Ruth García ha caçat una pilota solta en un córner per fer el segon.

Al segon temps, i malgrat els esforços individuals de Martens i, al final, l'aportació sempre dinàmica de Bárbara Latorre, el Barça no ha tornat a marcar i s'ha limitat a controlar el partit perquè el Sevilla no pogués ni tan sols espantar-lo.