Un grup duríssim per al Barça a la Champions

Aquest dijous s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions a Mònaco, amb diferent sort per al Barça i la resta d'equips representants de la lliga espanyola. El conjunt blaugrana, que ha quedat enquadrat en el grup B, s'haurà d'enfrontar al Tottenham de Mauricio Pochettino, el PSV Eindhoven i l'Inter de Milà, mentre que el Reial Madrid té com a rivals al Roma, el CSKA Moscou i el Victoria Pilsen al grup G. L'Atlètic de Madrid tindrà el Dortmund com a principal amenaça, mentre que el València, que tornava a la màxima competició continental amb poc quocient, toparà amb la Juve i el Manchester United.

540x553 Grups de la Champions Grups de la Champions

Aquests són els grups sortejats:

Grup A: Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund, Mònaco i Bruges.

Grup B: Barça, Tottenham, PSV Eindhoven i Inter de Milà.

Grup C: París Saint-Germain, Nàpols, Liverpool i Estrella Roja.

Grup D: Lokomotiv de Moscou, Porto, Schalke 04 i Galatasaray.

Grup E: Bayern Munic, Benfica, Ajax i AEK Atenes.

Grup F: Manchester City, Xakhtar Donetsk, Olympique de Lió i Hoffenheim.

Grup G: Reial Madrid, Roma, CSKA Moscou i Victoria Pilsen.

Grup H: Juventus, Manchester United, València i Young Boys.

"Nosaltres tenim moltes ganes de disputar aquesta competició i anirem a per totes, com sempre. Ens fa molta il·lusió i intentarem començar amb força. Tots els rivals seran complicats, però ells també ens tindran respecte", ha explicat Guillermo Amor. "L'objectiu és classificar-nos i passar a la següent ronda, però si podem ser primers, millor", ha afegit.

Aquesta temporada els partits es jugaran en dues franges horàries, a les 18.55 h i a les 21.00 h.

Premis individuals

Abans del sorteig, la UEFA ha repartit els premis individuals als millors jugadors de la temporada passada, amb la nota negativa de l'absència de Cristiano Ronaldo, que no ha recollit el premi a millor atacant.

Millor porter: Keylor Navas

Millor defensa: Sergio Ramos

Millor migcampista: Luka Modric

Millor davanter: Cristiano Ronaldo

Al final de la gala, el croat del Madrid, Modric, ha tornat a pujar a l'escenari per rebre el premi a millor jugador de la temporada.

En el capítol femení, la UEFA ha premiat la davantera del Wolfsburg Pernille Harder, finalista de la Champions, com a millor jugadora de l'any 2017/18.