Sergio González: "Intentarem que Messi tingui poc marge per maniobrar, defensarem per acumulació"

Després de viure els partits del Barça en el marc dels derbis amb l'Espanyol, Sergio González afronta amb il·lusió el matx contra el conjunt blaugrana, ara des de la banqueta del Valladolid. En la roda de premsa prèvia al partit de dissabte, el tècnic català no ha volgut donar gaires pistes, però sí que ha anunciat que hi haurà "un canvi total o parcial" a la davantera, després de les últimes incorporacions en atac, Enes Ünal, Leo Suárez i Duje Cop.

"En defensa, es mantindrà l'esquema, donat que ha sigut positiu i seria un error modificar-lo", va assegurar el preparador de l'Hospitalet, satisfet amb el rendiment defensiu del seu equip en l'empat sense gols a Montilivi. De cara a dissabte, espera un Barça "molt fort". Quan li han preguntat si té previst fer algun marcatge especial a Messi, ha reconegut que "buscar una solució per anul·lar-lo és pràcticament impossible", si bé ha anticipat que l'objectiu serà "que toqui com menys pilotes millor i que tingui poc marge per maniobrar, defensarem per acumulació".

L'extècnic de l'Espanyol, això sí, ha reconegut que l'argentí "pot fer molt amb molt poc". A Sergio González no li preocupa gaire el fet que hi arribin poc rodats, ja que considera que "els jugadors del Barça sempre estan en forma, és igual en quin moment de la temporada estiguin". Ha explicat que vol "intentar donar la sorpresa", però ha advertit als seus homes que "el Barça voldrà solucionar el partit com més aviat millor, i vindrà a mostrar la seva millor versió, ja que no poden permetre's llicències en una Lliga en què hi pot haver sorpreses en qualsevol camp".

El tècnic català, a més, s'ha mostrat "il·lusionat" per la proposta que el club li ha posat sobre la taula per renovar l'actual contracte: "Això significa que hi ha confiança i que volen un projecte més ampli".