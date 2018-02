El Barça s'endinsa en el món dels videojocs i jugarà una Lliga d'e-sports

El Barça ha arribat a un acord amb l’empresa eFootball.Pro ( l'empresa de Gerard Piqué) i KONAMI per participar en la primera edició de la Lliga de ProEvolution Soccer 2018 que s'iniciarà en les pròximes setmanes. El club blaugrana, que serà el primer club de futbol d'elit que s'endinsi en l'univers de les competicions d'e-sports, tindrà un equip professional que competirà contra altres conjunts europeus, encara per confirmar.

