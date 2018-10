Barça - Inter de Milà: horari i on veure el partit de la Champions per TV

Un dels partits amb més interès que ens oferirà la tercera jornada de la fase de grups de la Champions League serà el Barça vs. Inter de Milà. El conjunt blaugrana arriba al partit amb bones sensacions però una mica estranyes ja que va aconseguir la victòria davant el Sevilla en el seu partit de Lliga que el deixa al capdamunt de la classificació, però ha perdut Leo Messi per una lesió de colze que el deixarà fora dels terrenys de joc per al partit de Champions i el clàssic del cap de setmana vinent.

El conjunt dirigit per Ernesto Valverde ha aconseguit sumar dos triomfs importants en la fase de grups, i si finalment aconsegueix una victòria davant l'Inter, certificaria el seu pas per als vuitens de final.

L'Inter de Milà arriba al partit amb la moral pels núvols després d'haver aconseguit una victòria molt important en el derbi de Milà. L'equip de Spalletti suma ni més ni menys que set victòries consecutives.

Horari del Barça - Inter de Milà

El Barça-Inter es disputarà el dimecres 24 de setembre a les 21 hores (horari peninsular) al Camp Nou.

On veure el Barça - Inter de Milà per TV

El partit es podrà veure per Movistar+ Liga de Campeones (dial 50). També es podrà seguir en directe per la web de l'ARA.