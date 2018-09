Barça - PSV: Horari i on veure el partit de Champions per TV

Barça i PSV se citen avui per disputar la primera jornada de la fase de grups de la Champions League 2018-19. El partit es jugarà al Camp Nou amb un nou horari per a aquesta competició, en el qual veurem el duel a priori més senzill per als interessos del conjunt blaugrana, ja que el grup el completen dos equips de nivell, com són l'Inter de Milà i el Tottenham Hotspur.

Horari del Barça-PSV

El Barça-PSV es disputarà aquest dimarts 18 de setembre a les 18.55 hores al Camp Nou.

On veure el Barça-PSV per TV

El partit es podrà veure a través de Movistar+ Liga de Campeones (dial 51). També es podrà seguir el minut a minut a través de la web de l'ARA.