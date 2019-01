Barça-Sevilla: horari i on veure el partit de tornada de la Copa del Rei per TV

Aquest dimecres, el Barça haurà de salvar el primer 'match ball' en contra de la temporada. El conjunt dirigit per Ernesto Valverde va perdre en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei davant del Sevilla al Ramón Sánchez Pizjuán (2-0) i ara li tocarà remuntar al Camp Nou un resultat molt advers, però no impossible.

Per al partit d'anada, Ernesto Valverde va tirar de rotacions donant descans a alguns dels jugadors clau de l'equip, però el resultat no va ser l'esperat. De cara al partit d'aquesta nit, s'espera que el tècnic extremeny surti amb l'onze de gala, ja que aquesta vegada Messi, Suárez, Rakitic i companyia tenen tots els números de ser titulars. El Barça tindrà les baixes de Rafinha Alcántara, Samuel Umtiti i especialment la d'Ousmane Dembélé per problemes físics.

Horari del Barça-Sevilla

El partit entre el FC Barcelona i el Sevilla es disputarà el dimecres 30 de gener a les 21.30 h al Camp Nou.

On es podrà veure el Barça-Sevilla per televisió?

El partit es podrà veure per televisió en obert a través de TV3, La 1 de TVE i Gol TV. També es podrà seguir en directe a través de la web de l'ARA.