Barça-Tottenham: horari i on veure el partit de Champions per TV

Barça i Tottenham s'enfrontaran en el partit corresponent a la sisena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Serà un partit en què la pressió la té l'equip anglès, ja que es juga el bitllet als vuitens de final amb l'Inter de Milà.

El FC Barcelona, amb la classificació com a primer de grup ja assegurada, intentarà aconseguir la cinquena victòria consecutiva sumant un nou triomf davant els anglesos amb un equip ple de cares noves. Per a aquest partit Valverde tindrà les baixes confirmades per lesió d'Umtiti, Malcom i Rafinha.

Per la seva banda, el Tottenham, que ha sumat 7 punts dels últims 9 punts, no tindrà fàcil el poder estar al bombo dels vuitens perquè haurà d'igualar almenys el resultat de l'Inter contra el PSV. L'equip dirigit per Mauricio Pochettino arriba al partit després d'haver guanyat el Leicester el cap de setmana passat. Els Spurs viatgen a la Ciutat Comtal amb les baixes de Davinson Sánchez, Dembélé, Amos i Janssen, tots per lesió.

Horari del Barça-Tottenham

El Barça-Tottenham es disputarà aquest dimarts, 11 de desembre, a les 21.00 h al Camp Nou.

On veure el Barça-Tottenham per televisió

El partit es podrà veure per televisió a través de Movistar+ Liga de Campeones (dial 50). També es podrà seguir en directe des de la web de l'ARA.