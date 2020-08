“El barcelonisme ha de recuperar la identitat”

Va començar la vetllada fent-se selfies amb Eder Sarabia i la va acabar, quan Philippe Coutinho ja havia arrodonit la històrica desfeta, rendit a la banqueta. Tot apunta que Quique Setién va escriure a Lisboa el seu últim capítol com a entrenador del Barça. Així ho va deixar entreveure el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en l’entrevista que va concedir per demanar disculpes a l’afició i anunciar decisions per als pròxims dies. I sembla que el tècnic càntabre està disposat a entomar-ho tot i tenir contracte en vigor: “Soc conscient del que pot suposar una derrota com aquesta. Hem d’analitzar tot plegat des d’una perspectiva més àmplia. Sé que la credibilitat d’un entrenador disminueix després d’una desfeta així”. Setién, substitut de Valverde al gener, va perdre al juny la Lliga davant d’un Madrid de mínims i ahir va quedar retratat en la pitjor derrota europea de la història blaugrana, dolorós punt final de la primera temporada en blanc del club en 12 anys. Ni els resultats ni la seva aportació l’ajudaran a conservar el càrrec.

Pocs minuts abans que l'entrenador aparegués amb cara de pòquer a la sala de premsa, Gerard Piqué, amb més ascendència i més experiència en l’entorn, va ser l’encarregat de valorar el desastre des de la gespa de l’estadi. El central català no va tenir pèls a la llengua: “És una vergonya. No podem competir així. No és la primera vegada, ni la segona, ni la tercera que passa. És molt dur, espero que serveixi. Ara hem de reflexionar. El club necessita canvis, i no parlo dels jugadors o de l’entrenador”.

El tercer capità culer va assenyalar la directiva, però tampoc va tenir problemes per posar-se ell mateix a disposició del club: “Ara sí que hem tocat fons. Hem de reflexionar i decidir què és el millor. Jo m’ofereixo per deixar l’equip si cal fer una regeneració”. Qüestionat per aquestes paraules tan contundents, Setién va haver d’assentir. “Piqué ha estat tota la vida al Barça. La seva reflexió té cert sentit, tot i que no soc jo el més indicat per parlar d’això. La derrota fa molt de mal i el barcelonisme ha de recuperar la seva identitat. Les paraules del Gerard indiquen alguna cosa”, va opinar l’entrenador blaugrana. Fins i tot ell, que porta pocs mesos en contacte directe amb el club, s’atreveix a dir que hi ha un problema d’identitat.

Messi n’està “fart”, segons la Cope

Piqué va ser el capità que va parlar després de la desfeta contra el Bayern. Però en els pròxims dies, més enllà de les decisions anunciades per Bartomeu, se sentirà com respiren altres figures clau de l’equip, com Leo Messi. Segons va informar la Cadena Cope, l’argentí va transmetre des de Lisboa al seu entorn que està “fart” de la situació que es viu al club. Messi acaba contracte l’any que ve i no té clar si l’ha de renovar.