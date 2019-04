Bartomeu: "Estic molt feliç per l'absolució de Sandro Rosell"

Després d'haver-se sabut aquest dimecres la sentència de l'Audiència Nacional que absol Sandro Rosell i els altres cinc acusats del cas Rimet, Josep Maria Bartomeu, president del Barça, ha fet declaracions a Barça TV per comentar la situació de l'expresident del club. "Estic molt feliç per l'absolució de Sandro Rosell. Estic molt feliç per l'amic, per l'expresident del Barça i per les seves famílies, que han patit una situació tremendament injusta i inhumana", ha dit.

"Aquesta felicitat conviu amb la indignació per la presó preventiva que han patit durant dos anys. Tots hi estem exposats i ens cal una reflexió", ha afegit. "Valoro la valentia de l'Audiència Nacional. Estic segur que no ha sigut fàcil reconèixer l'error de privar-los de llibertat", ha resumit.

Jordi Cardoner: "Estic indignat"

El vicepresident del Barça, Jordi Cardoner , s'ha referit aquest dimecres a l'absolució de tots els delictes pels quals estava acusat l'expresident del club blaugrana Sandro Rosell . " Estic indignat perquè vull seguir creient en el nostre sistema judicial. Això no té compensació possible . Cal preguntar-l'hi a ell , a la seva família i als seus amics" , s'ha queixat Cardoner al RCT de Barcelona , durant la celebració del Barcelona Open Banc Sabadell . "No entenc que a questes coses puguin seguir passant al segle XXI . Els polítics s'omplen la boca per parlar de justícia i de valors. Als que no ho entenem ens agradaria que algú ens ho expliqués " , ha afegit en declaracions a 'Mundo Deportivo'.