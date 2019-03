Els Boixos Nois i els Ultras Sur, declarats grups radicals violents

Els Boixos Nois han estat considerats un grup radical violent. Ho ha resolt la Comissió Estatal contra la Violència. Aquesta condició implicarà que ningú podrà entrar a cap estadi d'Espanya amb cap símbol d'aquest grup. Ni banderes, ni pancartes, ni samarretes.

De fet, al Camp Nou ja no es podia exhibir cap simbologia relacionada amb els Boixos Nois, que sí que podien fer-se veure en altres estadis. Amb aquesta decisió, els Boixos Nois veuran tallada d'arrel una de les seves fonts de finançament principal, la del marxandatge derivat del seu grup.

En el comunicat difós aquest dimarts per la RFEF també s'informa que els Ultras Sur, els radicals del Reial Madrid, també han estat inclosos en aquesta llista. El club blanc ja els havia deixat fora de l'estadi el 2014, quan va reorganitzar l'espai d'animació del Santiago Bernabéu amb una graderia jove al gol sud, on fins aleshores hi havia els Ultras Sur.

En el cas blaugrana, segons va recordar Joan Laporta arran dels incidents de setembre del 2008 a Montjuïc protagonitzats pels radicals del Barça, els Boixos Nois estan desterrats del Camp Nou des de l'estiu del 2003. El 2015 van intentar entrar a l'espai d'animació que estava creant el club, però no van obtenir el permís dels Mossos d'Esquadra. De fet, ha estat la policia catalana qui ha fet el requeriment perquè s'inclogués els Boixos Nois a la llista negra d'aficions radicals.