Instint d’àrea i rol secundari: les millors virtuts de Braithwaite

El fitxatge de Martin Braithwaite és un pedaç, forçat per les circumstàncies accidentals de la lesió d’Ousmane Dembélé, però dins la improvisació d'aquesta arribada l’ex del Leganés aportarà una nova dimensió a les peces d’atac del Barça. Serà com una alenada d’aire fresc, cames noves per córrer, un peu més per acabar les jugades. Algú que es desmarqui per davant de Messi, algú que sostingui alts nivells d’entrega física, algú que alliberi Griezmann del rol de màxima profunditat.

“És un jugador bastant específic, el seguíem de fa temps. S’ajusta bé a les nostres necessitats actuals i tenim molta fe i confiança que ens ajudarà. A més, ens consta que té el cap molt a lloc”, deia Quique Setién en roda de premsa. L’ha inclòs per a la convocatòria davant l’Eibar.

🧩 @MartinBraith fitting right in during his very first 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘰 as a Barça player! 👏👏👏 pic.twitter.com/ekNPZmASX2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2020

El danès és un jugador ràpid i dinàmic, que pot actuar en dues o tres posicions ofensives. Últimament –i des de la baixa d’En-Nesyri al Leganés– estava actuant com a davanter centre, però també s’ha desplegat com a jugador de banda esquerra, una posició que ocupa quan juga amb la seva selecció. No és un regatejador, no és un jugador de peu fi, de precisió en espais reduïts, i basa el valor del seu joc en la intensitat i la potència. Valors, però, que poden ser útils en un Barça excessivament pla en determinats contextos ofensius.

Jugador dinàmic, però jugador d’àrea

Desmarcatge feroç

Una de les habilitats més destacades de Braithwaite és la mirada vertical. És un jugador de desmarcatge fàcil. Es mou amb intenció a l’esquena de la defensa rival i sap utilitzar la seva velocitat per assolir situacions de rematada clares.

651x366 Braithwaite, desmarcant-se per rematar Braithwaite, desmarcant-se per rematar

651x366 Acció solitària de Braithwaite Acció solitària de Braithwaite

651x366 Braithwaite es desmarca i es queda sol davant del porter Braithwaite es desmarca i es queda sol davant del porter

Treure’s de sobre els centrals

No és un jugador excessivament corpulent però accepta el cos a cos amb els defenses, que habitualment són més forts i contundents que ell. Sap treure’ls mig metre i es genera un context favorable per estar sempre en disposició de rematar. No és fàcil defensar-lo, perquè es mou molt i prou hàbilment en zones d’àrea.

651x366 Braithwaite, atacant l'esquena dels centrals Braithwaite, atacant l'esquena dels centrals

A la roda de premsa de presentació, de fet, ell mateix reconeixia que intentarà continuar fent el que ha fet fins ara: "Mirar de ser a les zones adequades en situacions de centrada". Afegir un rematador pot motivar que el Barça tregui més profit de l'avantatge que genera per fora i que no sempre aprofita.

💬 @MartinBraith: "Barça plays the best football in the world" pic.twitter.com/QjFf9tq0PN — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

Tot i que en espais reduïts no és excessivament dotat, té prou agilitat i coordinació per fer-se un forat i regalar assistències, fruit de la seva empenta i convicció. Hi va a totes, i això pot ser una virtut en situacions en què el Barça ha arraconat el rival fins a la seva àrea.

651x366 Braithwaite, assistint de cara a l'àrea Braithwaite, assistint de cara a l'àrea

Porteria entre cella i cella

Braithwaite ve de jugar en un context que l’ha obligat a viure de mínims. Ha necessitat autoproveir-se, perquè la capacitat del Leganés (i fins i tot de Dinamarca) d’allargar la seva fase ofensiva ha tendit a ser mínima. Amb tot, ha deixat sempre clar que té la referència de la porteria molt clara i que fa rematades des de gairebé totes les posicions. Massa sovint no veuen porteria, però fins ara l’han animat a finalitzar totes les accions, abans que seleccionar bé quines s'han d'acabar.

651x366 Braithwaite, traient xut d'una posició forçada Braithwaite, traient xut d'una posició forçada

651x366 Braithwaite, xutant en situació escorada Braithwaite, xutant en situació escorada

Caldrà veure fins a quin punt l’intimidarà l’escenari del Barça i si se censurarà aquest esperit cristianoronaldià que té.

A Braithwaite també se’l pot considerar un jugador poderós en rematades aèries, malgrat que no sigui excessivament alt. Intueix bé les trajectòries i és valent per caçar qualsevol pilota que vagi per alt, tant si les ha de competir amb el porter com si les ha de lluitar entre dues torres defensives.

651x366 Braithwaite, guanyant el salt en una falta lateral Braithwaite, guanyant el salt en una falta lateral

Actiu en zones passives

Potser una de les virtuts més valuoses de Braithwaite (i ho serà especialment a Can Barça) és que accepta un paper invisible a l’equip. Té capacitat per viure desactivat durant molts minuts sense que això li resti insistència. De fet, sembla que potencia el seu instint quan menys s’espera. És habitual veure-li fer moviments contra basculació, accions sorprenents per a les defenses.

651x366 Braithwaite, fent un moviment contra la basculació del rival Braithwaite, fent un moviment contra la basculació del rival

Aquesta capacitat d’estar actiu des de zones passives serà or per al Barça i, sobretot, per a aquest Messi quarterback actual. A més, després de cada xut, Braithwaite buscarà les engrunes, els refusos, els rebots. És un oportunista de l’àrea. Un lluitador.

651x366 Braithwaite, buscant el refús d'un xut Braithwaite, buscant el refús d'un xut

Implicat i esforçat en tasques defensives

Capacitat d’ajudar

A l’espera de veure en quin rol se l’imagina Setién, Braithwaite ha demostrat ser un jugador compromès amb la fase defensiva de l’equip. És el que ha hagut de fer a Leganés i amb Dinamarca, on ha ajuntat files i ha doblat esforços en banda.

651x366 Braithwaite, tancant files per banda esquerra Braithwaite, tancant files per banda esquerra

Si actua a la banda esquerra, serà un futbolista que tancarà la seva banda i recorrerà metres enrere quan a l’equip li toca reorganitzar-se al seu propi camp.

Canvi de xip

Ter Stegen tindrà un nou element per activar el seu olfacte ofensiu. El porter alemany guanya amb Braithwaite una bala que sortirà a la cursa de seguida que hi hagi un blocatge del porter.

651x366 Braithwaite, sortint a la cavalcada després del blocatge del seu porter Braithwaite, sortint a la cavalcada després del blocatge del seu porter

Té un canvi de xip de defensa a atac que pot accelerar les primeres transicions del Barça.