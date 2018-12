El camí cap al Wanda farà pujada si cal passar per Anglaterra

Just quan la UEFA i l’Associació Europea de Clubs (ECA) mantenen reunions per veure com fer evolucionar la Lliga de Campions mentre algunes veus demanen crear una Superlliga europea, es viu un sorteig dels vuitens de final de la principal competició de clubs que vindria a demostrar que, en el fons, la Champions ja és una lliga europea tancada, ja que hi solen repetir els mateixos equips. Al sorteig de Nyon (12 h / Movistar Liga de Campeones) el Barça sabrà quin adversari tindrà al febrer, amb partit de tornada al Camp Nou. I dels sis possible rivals en aquest camí cap a la final del Wanda Metropolitano de Madrid, cap és una novetat. Sense poder quedar aparellat amb el Tottenham Hotspur, rival a la primera fase, ni l’Atlètic de Madrid, perquè hi comparteix lliga, els homes d’Ernesto Valverde tenen com a possibles rivals el Manchester United, el Liverpool, el Roma, l’Olympique de Lió, l’Ajax i el Schalke 04. Ha jugat contra tots en els últims 15 anys.

540x313 Els bombos Els bombos

El gran perill per al Barça és haver de tornar a Anglaterra, on aquesta temporada ja ha guanyat a Wembley contra el Tottenham. El rival més dur del segon bombo, on han anat a parar els segons classificats de cada grup, és un Liverpool que es va classificar per darrere del PSG. Els reds, líders de la Premier, han trobat en Jürgen Klopp el tècnic ideal per potenciar el seu joc i connectar amb la graderia d’Anfield. De fet, el Barça sol patir contra el Liverpool i només li ha guanyat 2 dels 8 duels disputats, l’últim el 2007. Tampoc seria un rival fàcil el Manchester United de José Mourinho. Malgrat que no acaben de rutllar, els red devils, un dels clubs amb més pressupost del món, han millorat el seu rendiment i van arribar a guanyar per 1-2 al camp de la Juve. Els dos últims duels contra el Barça porten bon record, ja que són les finals del 2009 i el 2011. L’únic possible rival italià és el Roma, equip que, com el Liverpool, ha sumat més triomfs que derrotes contra el Barça (3 victòries, 2 empats i 2 triomfs catalans). De fet, el Roma, que viu una crisi de resultats, va ser el botxí del conjunt blaugrana la temporada passada aquella nit del 3-0 als quarts de final que gairebé va provocar que Valverde fos destituït. La directiva culer que no va pair bé una eliminació inesperada en mans dels homes d’un Eusebio Di Francesco que potser no arriba als vuitens de final, perquè el fantasma de la destitució presideix el seu despatx aquest curs.

Si el rival és l’Ajax, les mirades es dirigiran als joves Matthijs de Ligt i Frenkie de Jong, les estrelles del club holandès que el Barça vol fitxar. L’Ajax d’Amsterdam, que es va enfrontar amb el Barça les temporades 2013-14 i 2014-15, amb tres derrotes i un sol triomf, arriba als vuitens de final per primer cop en 15 anys amb una generació de jugadors de gran talent que ha firmat una bona primera fase, plantant cara al Bayern. A la lliga, però, van per darrere del PSV.

L’Olympique de Lió, per la seva part, va jugar sis cops contra el Barça del 2001 al 2009, però mai va triomfar, amb dos empats i quatre victòries catalanes. L’equip presidit per Jean-Michel Aulas, després d’uns anys jugant l’Europa League, ha tornat a la Champions derrotant el City a casa seva, amb un munt de jugadors joves destinats a marxar a equips més grans. El rival a priori més fàcil per al Barça seria el Schalke 04, que va perdre per la mínima els dos únics duels contra el Barça la temporada 2007-08. L’equip de Gelsenkirchen ocupa la tretzena posició a la Bundesliga.