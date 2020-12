El central amb ànima de davanter que el Barça no es va deixar pispar pel Madrid

Ronald Araújo complirà aquest dimarts contra el Valladolid (22 h, Movistar LaLiga) quinze partits oficials amb el primer equip del Barça. Igual que altres companys de vestidor com Pedri, Dest, Mingueza o el lesionat Ansu Fati, el central uruguaià forma part dels brots verds del Barça d'aquest curs. Malgrat que l'equip no aconsegueix ser regular i la temporada es preveu dura, observar els jugadors de futur de la plantilla blaugrana suposa un bri d'optimisme per al barcelonisme. La incompareixença crònica d'Umtiti, la no arribada d'Eric García i, finalment, la lesió de Piqué han convertit Araújo en una peça fonamental. Amb un perfil diferent del central elegant que exemplifica Piqué i, malgrat tenir més dificultats que els seus companys en la sortida neta de pilota, l'uruguaià ha fet valer la seva forta personalitat (tot i només tenir 21 anys) i exuberància física per guanyar-se un lloc a l'onze. "Si contra la Reial Societat aquesta parella de centrals va funcionar, per què calia fer canvis?", es preguntava aquest dilluns Ronald Koeman, que va repetir la dupla Araújo-Mingueza contra el València i va deixar, de nou, Clément Lenglet a la banqueta.

Segons el web especialitzat 'Transfermarkt', Araújo ha multiplicat per deu el seu valor des que va arribar al Barça: de 1,5 milions a 15

L'arribada de Ronald Araújo a Barcelona està plena d'anècdotes. Entre elles, l'interès frustrat del Reial Madrid per incorporar-lo al seu equip. Que el futbolista originari de Rivera, a l'Uruguai, vesteixi de blaugrana s'explica, en bona part, pel seguiment que n'havia fet l'actual secretari tècnic Ramon Planes. El lleidatà, abans de fitxar pel Barça, ja tenia controlat el jugador des que va debutar a la Segona Divisió del futbol uruguaià amb el CA Rentistas, quan tenia 17 anys. La fortalesa i la mentalitat d'Araújo van ser factors clau per captar l'atenció de Planes, convençut que calia dur el central a Barcelona, on es va començar a foguejar al filial. Amb el Barça B, el jove defensor uruguaià ha disputat 44 partits i ha marcat sis gols. Malgrat tenir un perfil diferent del que és habitual en els centrals formats al planter, Araújo ben aviat va convèncer els tècnics i companys del filial i va arribar a ser capità.

Inicis en posicions ofensives

Araújo va iniciar-se com a futbolista al CA Huracán, a Rivera, però els seus primers passos cap al futbol professional els va fer al Rentistas de Montevideo, on va comptar amb l'ajuda del tècnic i coordinador de les categories inferiors de Rentistats, Álvaro Denis. "Quan va arribar tenia condicions, però encara no prou per jugar llavors a Tercera Divisió", recordava Denis en una entrevista amb els mitjans del seu país. "Vam quedar fascinats per la seva actitud. No va ser fàcil convèncer la directiva per apostar per retenir-lo, però vaig insistir-hi pensant en el futur", afegeix. "Entre tots vam posar el nostre granet de sorra per ajudar-lo, tot i que al final el rendiment depèn al 99% del jugador. Li ha anat bé. Amb ell van arribar un parell de futbolistes més que, per un motiu o altre, no van seguir".

651x366 Ronald Araújo en el moment del gol contra el València / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Ronald Araújo en el moment del gol contra el València / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Araújo, que va començar jugant a la Cinquena Divisió, no era central, sinó migcampista ofensiu. Denis va avisar l'entrenador del primer equip, Sergio Cabrera, que el seguís. Cabrera va ser qui va començar a ubicar-lo com a central. Araújo va compartir la defensa amb Deivis Barone, ja retirat. "Recordo com va aparèixer als entrenaments un noi molt jove, d'uns 17 anys, i molt corpulent que, fins llavors, havia jugat de migcampista. Tenia una fortalesa física descomunal. De mica en mica, amb humilitat, es va fer un lloc a l'equip", explica Barone. Araújo va debutar amb el primer equip de Rentistas precisament un dia que Barone no estava disponible per jugar. Barone s'acabaria convertint en un guia per a Araújo. "Ens quedàvem després de l'entrenament a practicar rematades de cap. Amb ser alt i rematar molt no n'hi ha prou, s'ha de fer bé. També vam treballar la sortida amb conducció de pilota. El motivava, li deia que fins a arribar a la selecció sub-20 no parés. Ja s'ha vist que amb la sub-20 m'he quedat curt". Deivis també recorda un partit en què Araújo va fer un hat trick, amb dos gols de penal (un al rebot) i un de cap contra el Villa Española. "És defensa, però també té mentalitat ofensiva".

Araújo encara passaria per un altre club abans d'aterrar al Barça, el Boston River, també de Montevideo, on jugaria a la Primera Divisió. De la mà del tècnic Alejandro Apud va fer els últims passos abans del salt a Europa. "Les referències que en teníem eren excel·lents. Algun partit el vaig posar com a migcampista al principi, però ell se sentia més còmode com a central", explica. "Nosaltres el vam preparar perquè s'adaptés a l'alt rendiment. Ja se li veia, que era un jugador molt especial. Aprenia ràpidament i es quedava moltes vegades treballant fora d'hores", recorda Apud. Al final d'aquell curs, Araújo faria les maletes cap a Barcelona a canvi d'1,7 milions d'euros més variables. Dies abans que es tanqués el seu fitxatge, Ramon Martínez, actual adjunt a la direcció general del Reial Madrid i excap del planter blanc, va trucar a Sergio Cabrera per interessar-se per Araújo, però Planes ja havia deixat lligada la seva incorporació.