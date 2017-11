Els centrals, maldecap per a Ernesto Valverde

Quatre setmanes de baixa. Aquest és el diagnòstic de la lesió que Javier Mascherano va patir durant el partit amistós entre l’Argentina i Nigèria, partit en què els homes de Jorge Sampaoli, sense Leo Messi, van caure per 2-4. El defensa pateix un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cama dreta i, després de les proves que li van fer aquest dimecres al matí, en tindrà per a un mes. Això implica que Mascherano tindrà difícil jugar algun partit abans de finals d’any. Es perdrà segur els pròxims compromisos del mes de novembre (Leganés, Juventus, València i Múrcia) i els de principis de desembre (Celta, Sporting de Portugal i, probablement, Vila-real). A priori, sembla que hauria d’estar disponible per al Barça-Dépor del 17 de desembre, avantsala del clàssic del Bernabéu amb què es tancarà el 2017.

A Ernesto Valverde, però, encara se li podrien complicar molt les coses de cara al partit de Lliga a Mestalla que el Barça disputarà el 26 de novembre. Més enllà de les lesions recents de Sergi Roberto i André Gomes, el tècnic nascut a Extremadura però criat a Vitòria sap que potser li toca visitar el segon equip més golejador de la Lliga, el València, amb baixes clau a la defensa. Gerard Piqué i Samuel Umtiti ja han vist quatre targetes grogues aquesta temporada a la Lliga i els en falta una per a la suspensió. Si aquest dissabte a Butarque, contra el Leganés, un dels dos, o els dos, veuen una groga, Valverde sap que li tocarà anar a Mestalla amb un forat al centre de la defensa, ja que Mascherano tampoc hi seria per aquesta lesió. L’argentí s’ha convertit en el tercer central de la plantilla, després de veure la temporada passada com Umtiti li passava per davant, però amb l’exjugador del River Plate i el Liverpool fora de combat, podria ser Thomas Vermaelen l’encarregat de defensar el centre de la defensa blaugrana en cas d’emergència. El belga va jugar a la Copa al camp del Múrcia, en una temporada en què ha tornat a patir problemes físics, tant una pubàlgia com altres musculars.

Pendents de Mina

Aquest estiu, el Barça va descartar fitxar un nou central -tot i que va sonar el nom d’Íñigo Martínez- i deixar la plantilla amb quatre centrals, ja que el brasiler Marlon ha marxat cedit al Niça. Sense Mascherano, i amb opcions de tenir sancionats els titulars, Valverde haurà de pensar solucions, com resituar un migcampista defensiu al centre de la defensa o mirar al filial, com el madrileny Jorge Cuenca o David Costas. Al gener, el Barça podria incorporar el central internacional amb Colòmbia Yerry Mina, actualment al Palmeiras. L’exjugador del Santa Fe vol fitxar pel Barça, i el club té una opció prioritària per incorporar-lo si Ernesto Valverde autoritza aquesta operació.