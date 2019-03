Quatre equips anglesos i tres que han remuntat al sorteig de la Champions

Aquest divendres, a les 12 h, se sortejaran els quarts de final i la semifinal de la Champions. El Barça va assegurar-se la presència al sorteig de Nyon, al derrotar per 5-1 el Lió. Hi ha quatre equips anglesos classificats (el Manchester United, el City, el Liverpool i el Tottenham), a més de tres clubs que han capgirat eliminatòries desfavorables en el partit de tornada: l'Ajax, el Porto i la Juve.

Els blaugranes, únics representants de la Lliga espanyola, sabran qui serà el seu rival immediat i contra qui es creuarien en cas d’avançar cap a la final del Wanda Metropolitano.

No hi ha caps de sèrie ni protecció de país. El partit d’anada es jugarà entre el 9 i el 10 d’abril, i la tornada la setmana següent. Les semifinals estan previstes per al 30 d’abril o 1 de maig, i la tornada, en la primera setmana de maig.