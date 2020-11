El Barça visita Kíev sense Messi ni De Jong

La "situació còmoda" a la Lliga de Campions" i un calendari atapeït que "és una bogeria" són els principals arguments que ha esgrimit Ronald Koeman per deixar fora de la convocatòria Leo Messi i Frenkie de Jong per visitar el Dinamo de Kíev aquest dimarts (21 h, Movistar Liga de Campeones). La situació del conjunt blaugrana a la Champions, en què l'equip ha guanyat els tres partits de la fase de grups que ha disputat, contrasta amb la mala dinàmica a la Lliga. "Estic convençut que, veient el calendari, a finals d'any estarem entre els primers", va dir ahir el tècnic neerlandès, afectat per una allau de baixes al seu equip que evidencia, un cop més, les carències manifestes de la plantilla.

La problemàtica situació a la infermeria blaugrana, sumada a un calendari exigent i, a parer de Koeman, desproporcionat –el tècnic ha assenyalat la UEFA i la FIFA perquè moguin fitxa i ha posat el cas de la lesió muscular de Sergi Roberto, que estarà dos mesos de baixa, com a exemple de la sobrecàrrega de partits que tenen els futbolistes entre els seus clubs i els compromisos de seleccions–, han dut l'entrenador neerlandès a prescindir dels dos futbolistes que fins ara havien disputat més minuts amb el Barça: De Jong (980) i Messi (945).

L'argentí, a excpeció de la primera part contra el Betis, ha disputat tots els minuts dels onze duels que ha jugat aquest curs el Barça. Dissabte Messi es va enfrontar a l'Atlètic de Madrid després d'acumular 180 intensos minuts amb l'argentina, un viatge transoceànic i només poder-se entrenar el divendres amb tot el grup. L'estrella blaugrana va firmar una actuació decebedora, com gairebé tot l'equip, al Wanda Metropolitano, però Koeman l'ha defensat en roda de premsa: "Continua sent el futbolista que necessitem".

De Jong, per la seva part, ha disputat tots els minuts possibles a excepció dels deu darrers minuts de la derrota contra el Getafe. La seva absència en la convocatòria deixa Clément Lenglet com a únic central disponible del primer equip. Amb Gerard Piqué, Roland Araujo i Samuel Umtiti lesionats, el més probable és que contra el Dinamo de Kíev el defensor francès faci parella amb el central del filial Óscar Mingueza.

L'ex del Sevilla, que haurà de fer un pas endavant per convertir-se en el líder de la delmada defensa blaugrana, ha lamentat la baixa de Piqué, però ha volgut recordar que ja acumula dues temporades d'experiència com a blaugrana. Lenglet també ha afirmat que considera que l'equip ha de ser més agressiu i saber llegir millor els partits. A Kíev, amb un onze experimental, segurament Júnior Firpo i Sergiño Dest seran els laterals.

Al doble pivot, Carles Aleñá podria viure la seva primera titularitat de la temporada, fent parella amb Miralem Pjanic. Matheus Fernandes s'estrena en una convocatòria, mentre que Sergio Busquets continua lesionat. Els llocs d'atac se'ls repartiran entre Trincão, Dembélé, Pedri, Coutinho, Griezmann, Braithwaite i Konrad.

Màxima precaució a Ucraïna

L'expedició blaugrana ha anat aquesta tarda cap a Kíev després d'entrenar-se a la Ciutat Esportiva i, en un canvi del protocol habitual, fer les rodes de premsa de la prèvia a Sant Joan Despí. A causa de la greu situació epidemiològica a Kíev i Ucraïna –l'última setmana el país ha batut els seus pitjors registres: divendres les autoritats sanitàries van anunciar 14.575 contagis nous–, el Barça ha extremat les precaucions. Els futbolistes pràcticament només aniran de l'aeroport a l'hotel i de l'hotel a l'estadi i viceversa. En el partit d'anada al Camp Nou, el Dinamo es va presentar amb nou baixes per coronavirus. Tots nou futbolistes estan recuperats.