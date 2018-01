Ernesto Valverde té clar que el més perillós és celebrar els títols al gener, quan encara no són a la vitrina. “No podem deixar que entri al vestidor aquesta sensació que tot està fet i guanyat”, deixava caure ahir a la sala de premsa abans de rebre l’Alabès al Camp Nou (20.45 h, Movistar Partidazo). El tècnic del Barça se sent responsable d’haver de recordar, tants cops com calgui, que “encara queda molt per camí per recórrer”. Que encara no està fet i que tots els partits tenen dificultats, sobretot ara que cada jornada que passa és una jornada menys per corregir un error.

Però el Txingurri de seguida va vestir el tòpic futbolístic amb arguments perquè li quedés un missatge creïble i convincent, tant de cara a la galeria culer com de cara al vestidor. Valverde no es refia de l’Alabès perquè arriba en el millor moment de la temporada: “Abelardo ha revitalitzat l’equip. A dalt i en banda tenen jugadors de qualitat i tenen aquest punt que ara mateix se senten molt optimistes i vindran a guanyar”. Perquè els bascos ja van sorprendre el Barça la temporada passada i perquè, tot i que no ho va dir explícitament, és un rival discret enmig del soroll d’un derbi calent i unes semifinals de Copa del Rei complicades contra el València. Fins i tot va mencionar Munir, cedit pel Barça al conjunt vitorià, de qui recordava els dos gols amb què va ferir-lo la temporada passada en els partits amb el València.

No treure la calculadora

Són prou motius perquè l’entrenador del Barça insisteixi que vol que el seu equip posi els cinc sentits en l’Alabès. “Quan estem concentrats, som un equip difícil de batre”, recordava, per estimular la seva plantilla a no perdre el rumb contra els vitorians. “No volem donar marge als rivals perquè ens retallin punts”, va afegir de seguida, deixant clar que no és hora de treure la calculadora i especular amb l’avantatge aconseguit a la primera volta. Quan ho deia, el Madrid encara no havia certificat el seu triomf a Mestalla, que va acabar sent contundent (1-4) gràcies a les dianes finals de Marcelo i Toni Kroos, que van deixar en estèril el gol de Santi Mina per retallar els dos penals marcats per Cristiano. “No podem descartar el Madrid perquè és un gran equip capaç de guanyar molts partits seguits”, va advertir sobre l’enemic blanc. La victòria, a més de donar aire a Zinedine Zidane després d’una setmana convulsa, acosta el Madrid a dos punts de la tercera posició, encara en poder valencianista. La distància sobre el Barça continua sent de 16 punts, per això l’adversari que més vigila Valverde és l’Atlètic de Madrid, que inaugurarà la jornada de tarda d’avui diumenge rebent al Wanda el Las Palmas de Paco Jémez.

Mirar cap a una altra banda és una temptació que Valverde intenta eliminar i té una eina que ha de ser la força del Barça en el tram decisiu de la temporada: la competència interna a la plantilla, sobretot després dels reforços al mercat d’hivern. Avui podrien debutar com a titulars Coutinho i Yerry Mina, sobretot per l’amenaça de sanció que afecta Samuel Umtiti, a una groga de perdre’s un partit. Preguntat pel rol que ha de tenir el brasiler dins l’esquema col·lectiu, el tècnic va aclarir que no el veu només com a substitut d’Iniesta, i fins i tot va afirmar que “són complementaris i poden jugar junts”. Si serà una pista de l’alineació d’avui o no ja és una altra qüestió. “Farem el millor equip possible per guanyar”, va ser l’únic que va dir sobre el tema. Per culpa d’unes molèsties digestives, André Gomes no va entrenar-se ahir a Sant Joan Despí i va quedar-se fora de la llista de convocats.

Al partit de la primera volta, contra un Alabès a anys llum de la confiança que té ara, Valverde va donar protagonisme a jugadors de banda com Aleix Vidal i Deulofeu, d’inici, una combinació que ara, amb Luis Suárez en plena ratxa golejadora, sembla improbable. Però una rèplica d’aquella idea de buscar un soci profund per a Messi, podria obrir la porta a Paco Alcácer, que ja va escalfar-se dijous contra l’Espanyol.

No fer més grossa la bola del derbi

La ressaca del derbi, de fet, és una de les distraccions que molesten Valverde en la prèvia del partit contra l’Alabès. El tècnic va intentar rebaixar la polèmica -“No vull fer més grossa la bola del derbi perquè semblarà que el pròxim partit a Cornellà és alguna cosa més, quan només és un partit de futbol”- i va considerar que tot “s’emmarca en la rivalitat d’un derbi”. Això sí, va insinuar que la denúncia a Antiviolència potser era fer-ne un gra massa, tot i que “cada club és lliure d’expressar el seu malestar com vulgui”, i va afegir que Gerard Piqué s’equivoca rebatejant el rival de la ciutat. “És l’Espanyol de Barcelona, esclar que ho és”, va afirmar.