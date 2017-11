La cinquena groga de Piqué deixa coixa la defensa per a Mestalla

Gerard Piqué no podrà jugar diumenge vinent a Mestalla. El central estava avisat de sanció i va veure la cinquena groga en el partit contra el Leganés. Una baixa sensible per a Ernesto Valverde, perquè perd un dels dos titulars a l’eix de la defensa. L’altre futbolista titular en aquesta posició, Samuel Umtiti, també estava amenaçat però va tancar el partit a Butarque net. D’aquesta manera, i amb la lesió de Javier Mascherano, el tècnic només disposarà de dos centrals purs al camp del València: Umtiti i Vermaelen.

El problema és que, si bé Umtiti està més que rodat per jugar els partits de màxima exigència, Vermaelen està tenint un paper residual al Barça de Valverde. El belga, relegat al rol de quart central i estigmatitzat per les múltiples lesions que ha patit els últims anys, tan sols ha jugat un partit aquesta temporada de blaugrana, i va ser el de Copa a Múrcia. En canvi, sí que té protagonisme amb la seva selecció, en què va disputar els 180 minuts en aquesta aturada del novembre. A Butarque, tot i el perill per si Umtiti veia la cinquena groga, l’entrenador no va fer escalfar Vermaelen, que va veure els 90 minuts des de la banqueta. Valverde no va aclarir si era per precaució o per decisió tècnica.

El cas és que, sense Piqué, ara Valverde haurà de decidir si fa jugar Vermaelen, si busca un altre futbolista que ocupi l’eix de la defensa o si aposta per un únic jugador. Sigui quina sigui la decisió, s’evidencia que el Barça té un problema de centrals que haurà de resoldre als mercats de fitxatges.

Una targeta polèmica

La jugada clau va ser al minut 29, en una pilota dividida entre Piqué i Amrabat. El jugador del Leganés li va guanyar la posició i el central va agafar-lo per la samarreta per evitar que es girés i encarés porteria. L’àrbitre no ho va dubtar i va ensenyar la targeta groga a Piqué, que va explotar en protestes, conscient de la importància d’aquella amonestació, i també perquè no era una acció manifesta de gol. “És d’aquelles jugades que cadascú veu segons els seus colors. Podem discutir si és falta o no. Per a mi la targeta és excessiva, però l’àrbitre ho ha decidit així. Què hi farem”, deia resignat l’entrenador, que justificava que hagués optat per Piqué i Umtiti a Butarque, perquè “calia assegurar els tres punts”.

Piqué va marxar al descans acompanyant Undiano Mallenco fins al túnel de vestidors, discutint-li amb insistència la jugada. “Era la primera”, li deia, aixecant el dit índex. I l’àrbitre s’obria de braços, responent que no hi podia fer més. Abans de començar la segona part -i segurament després de veure la repetició per televisió-, Piqué i Undiano van sortir junts al camp, seguint comentant la jugada. “Serà una baixa important perquè el Geri està ara mateix a un altíssim nivell. Però hi haurà companys que el supliran de la millor manera”, reflexionava l’uruguaià Luis Suárez.