Un clàssic de Copa pendent de Messi

Un núvol de fotògrafs i de càmeres de televisió es concentren a la sortida del túnel de vestidors del camp d’entrenament. A la senyal disparen centenars d’instantàncies. És el moment. Leo Messi, acompanyat del seu inseparable Luis Suárez, salta a la gespa per fer la darrera sessió abans de jugar les semifinals de Copa. No és que estigui lesionat, sinó amb una contractura. Però és que el rival és el gran rival, i de la presència de Messi en pot dependre l’eliminatòria. El davanter argentí va completar la sessió, va entrar a la convocatòria i la previsió és que sigui a l’onze titular blaugrana (21 h, TV3).

Messi ha centrat totes les mirades des que el dissabte a la tarda va notar molèsties musculars en el partit contra el València. La seva importància és tan gran que tot, el Camp Nou i el partit, es va aturar mentre era atès a la banda. Per més que seguís corrent el rellotge i que rodés la pilota, ningú estava per la feina. Ni tampoc quan va tornar a jugar, perquè ho va fer a mig gas, espantat per aquell dolor muscular a la cuixa dreta i prudent per evitar una lesió seriosa.

Els últims quatre dies a Can Barça els ha monopolitzat Messi. Diumenge l’equip tenia festa i dilluns tornava als entrenaments on els titulars –i Messi era un d’ells– feien treball específic. L’argentí no va saltar a la gespa, com tampoc ho van fer alguns companys. En canvi, sí que hi era ahir. Com tots. Perquè excepte els lesionats Cillessen, Umtiti i Rafinha, la resta van fer la sessió a les ordres de Valverde.

Minuts abans, l’entrenador, que afrontava fins a vuit preguntes directes o indirectes sobre l’estat físic de l’argentí, deixava clara una cosa, que “si no estava en condicions, no entraria a la convocatòria”. Després de la sessió sortia la llista on hi apareixia el nom de Messi. Una llista trampa, perquè era de 19 jugadors, per la qual cosa el Txingurri n’haurà de descartar un, una hora abans del clàssic.

Però sembla difícil que Messi es perdi el partit. Malgrat la contractura, a la Ciutat Esportiva expliquen que a l’argentí no li van fer falta proves mèdiques per valorar una possible lesió. Va ser necessàri, això sí, un treball exhaustiu de recuperació a base de massatges a la part posterior de la cuixa. “Si és a la llista és que està disponible”, asseguren des de Sant Joan Despí. I dir que Messi està disponible equival a dir que serà titular. Sobretot si el rival és el Madrid.

L’última paraula la tindrà el mateix Messi, per més que Valverde insistís en la necessitat de ser prudent. Va dir que que les sensacions del jugador dictaminarien la decisió final. “Encara que els metges diguin que està bé, el que m’interessa és que el jugador em digui: «estic preparat»”.

“Sense córrer cap risc”

L’únic que faria recular Valverde i Messi seria un risc seriós de lesió. Risc que no es contempla, almenys entre les fonts consultades. L’entrenador destacava que encara quedava molta temporada per endavant i que, en aquest context, no era partidari de “córrer cap risc”. “Arriscar-se amb Messi o qualsevol altre jugador faria que sortís a jugar amb el fre de mà. I el clàssic és un partit que no es pot jugar amb el fre de mà”. Una eliminatòria que el Txingurri assegura que, “amb Messi o sense, no té un favorit clar”.

Mentre es dissipen els dubtes sobre el 10 blaugrana, s’esvaeixen al voltant d’Ousmane Dembélé, que no ha arribat a temps per al clàssic d’aquest vespre. L’extrem francès, lesionat al turmell esquerre, tot just va fer ahir la primera sessió amb els companys i va quedar fora de la convocatòria. Per tant, no serà a un onze inicial on no s’esperen sorpreses, amb Sergi Roberto al lateral dret, Arthur i Rakitic d’interiors i Coutinho a l’extrem esquerre.

El millor Madrid de la temporada

Tot per rebre un Madrid que està “en el millor moment de la temporada”, a ulls de Valverde, i que veu en la Copa una bona oportunitat de tancar la ferida oberta a la primera volta de la Lliga, quan el Barça va imposar-se per un contundent 5-1.

Aquell dia no hi havia Messi, però els blancs, encara entrenats per Lopetegui, eren un equip absolutament irreconeixible. Avui serà diferent. A Chamartín han recuperat l’autoestima i els resultats els acompanyen. I Santiago Solari, malgrat el dubte d’alguns jugadors clau com Gareth Bale, veu com Karim Benzema i el jove Vinicius estan en forma i supleixen sense problemes al gal·lès en l’aspecte ofensiu.

El Txingurri es referia al Madrid com l’”al·licient” de l’eliminatòria. I és que la Copa, considerada un títol prescindible a principi de curs, més una nosa que un premi, ha passat a ser un objectiu. No només pel fet de jugar contra l’etern rival, també per tota la polèmica que ha acompanyat el Barça en aquesta edició del torneig. Al camp del Llevant, la presumpta alineació indeguda de Chumi denunciada fora de termini. I al camp del Sevilla, on va fer un partit desastrós, marcat per les rotacions, que va necessitar d’una nit màgica a la tornada. Ara només queden tres partits per aixecar per convertir-se en el primer equip capaç de guanyar la Copa cinc vegades consecutives. Un repte per a una generació de futbolistes als que els agraden els reptes.