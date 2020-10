El clàssic del silenci

Que la pandèmia de coronavirus s’ha carregat una part important del futbol quedarà perfectament retratat aquesta tarda al Camp Nou, que acollirà per primera vegada a la història un clàssic sense públic a les graderies (16 h / Movistar LaLiga). Javier Tebas pot respirar tranquil: el covid no li prendrà a la Lliga la possibilitat de lluir els seus dos millors equips a plena llum del sol mediterrani. Els cinc continents podran veure en directe per televisió, i en un horari especialment propici per als aficionats asiàtics, la rivalitat més mediàtica del futbol. Ara bé, el xou serà incomplet per més que els tècnics audiovisuals que produiran l’emissió del partit s’escarrassin en recrear l’enrenou habitual d’una cita tan única com és un Barça-Madrid.

In situ, que és el que més emociona, no hi podran ser els gairebé 100.000 espectadors als quals un virus d’abast planetari els ha arrabassat la il·lusió d’aquest dia, un dia assenyalat en el cas dels socis blaugranes, i inoblidable en el dels milers de visitants que trencaven la guardiola per només 90 minuts. Avui el silenci dominarà una arena presidida per Josep Maria Bartomeu, que podria estar davant dels seus últims dies de mandat, i per un grapat de jugadors que només notaran l’escalf dels seus companys. Barça i Madrid lluitaran per tres punts en un context de decadència -o de transició, si es vol ser optimista-, lluny d’aquells clàssics, amb Guardiola i Mourinho a les banquetes, que fa deu anys eren esdeveniments de primer ordre més enllà de la litúrgia. De moment, la pilota sobreviu a la segona onada del virus, però no així el futbol com a espectacle, que, en aquest marc de mínims esportius i socials, pot arribar a ser dolorós.

Afectats per la davallada d’ingressos dels últims mesos, culers i blancs compareixen al clàssic sense grans novetats a l’aparador i en dinàmica dubtosa. Els de Ronald Koeman van perdre fa una setmana a Getafe i, amb dues jornades pendents, ocupen la novena posició a la Lliga. El tècnic neerlandès intenta estabilitzar un grup encara tocat per la desfeta del curs passat i pel burofax de Messi, però que s’agafa als joveníssims Ansu Fati i Pedri per reenganxar el 10 a la causa col·lectiva. Menys motius per a l’optimisme té Zinedine Zidane al Madrid després de perdre dos partits seguits a casa -Cadis (0-1) i Xakhtar (2-3)- amb un equip que té poc gol i que acusa el mal moment de forma de jugadors que no fa tant eren dominants. Només el capità Sergio Ramos, que ahir es va entrenar amb normalitat després de patir unes molèsties al genoll, manté el nivell en un inici de temporada que assenyala el tècnic francès i directament el discutirà en cas d’una mala tarda al Camp Nou. Raúl González, un altre galàctic, espera el seu torn al Castilla.

“Trobaré a faltar el morbo”

Qui va deixar clar que trobarà a faltar l’afició que omple l’estadi en dates tan marcades al calendari com la d’avui és l’entrenador local, Ronald Koeman. “La gent sempre es troba a faltar, però més en un partit com el clàssic, en què és com un jugador més. Sense públic hi haurà menys morbo, menys pressió per al rival i per a l’àrbitre”, va dir el tècnic. Però Koeman va insistir que això no ha d’afectar la mentalitat del seu equip: “Siguis jove o veterà, és un partit en què t’has de concentrar i deixar la resta de coses a banda”.

L’holandès necessita tenir els jugadors endollats malgrat que l’etern rival arribi en hores baixes. “Els clàssics sempre són diferents, per molt que el Reial Madrid hagi estat per sota del seu nivell en els últims partits; no crec que això l’influenciï gens. Quan comets errors vols millorar. No espero un Madrid vulnerable, sinó tot el contrari”, va dir Koeman. “No ens deixaran els espais que han deixat els últims partits. Esperem un Madrid molt més compacte”, va afegir en la roda de premsa d’ahir.

Jordi Alba rep l’alta

Tant Koeman com Zidane han recuperat dos efectius clau: Jordi Alba i Sergio Ramos. El principal dubte en l’onze del Barça és si Griezmann sortirà d’inici. “És un jugador important i té opcions de jugar, com els seus companys. Penso en el millor per a l’equip -es va limitar a dir Koeman, que alhora va enviar un missatge als joves-: Em fixo en el rendiment, no en l’edat”.

Per la seva banda, tot fa pensar que Zidane recuperarà el 4-4-2 al Camp Nou i deixarà la punta d’atac per a Benzema i Vinícius. “El clàssic és un bon partit per reivindicar-nos”, va deixar anar ahir el tècnic blanc. “Sento el suport de tothom i ho donaré tot amb els meus jugadors, que m’han fet guanyar moltes coses. Ja he viscut situacions similars”, va dir un Zidane que arriba al Camp Nou amb una càrrega de pressió afegida.