Les 3 claus del Barça-Madrid (Copa)

Empat a un gol entre el Barça i el Reial Madrid a l'anada de semifinals de la Copa del Rei. Lucas Vázquez obre el marcador per als blancs a l'inici i Malcom iguala a la segona meitat per als blaugranes, que surten sense Leo Messi de titular.

Entrar millor al partit

Potser en un clàssic és encara més transcendent arrencar bé. Com diu Valverde, és vital generar la primera ocasió. Entre l'impacte de veure Messi a la banqueta i que la primera possessió va ser blanca, i llarga, el Madrid va començar intimidant. Més per circumstàncies que per un mal Barça. El pla de Solari es va veure més clar, amb Vinicius obert, Kroos tocant àrea i Marcelo mirant d'assemblar-se al vell Marcelo.

Primeres possessions del Madrid, que enfonsen el Barça

Modric apujava files i bloquejava Arthur per no permetre que el domini de pilota passés a ser blaugrana.

Modric, pendent d'Arthur a la base

Un bon context per a Malcom

Malgrat el mal del 0-1, el Barça va trobar la manera d'anar-se fent seu el clàssic. Va saber capgirar el context per començar a potenciar sobretot Malcom.

Malcom prova una diagonal en ruptura

El brasiler va provar unes primeres diagonals per espantar però va ser des d'accions de màxima amplitud per banda dreta per on més mal va fer. Va exposar la fragilitat defensiva de Marcelo, a qui tampoc li oferien prou ajudes els centrals, fixats per Suárez.

Malcom rep amb opcions d'encarar Marcelo, que no té cobertura pròxima

L'un contra un, més les pujades de Semedo, eren una oportunitat de desequilibri i una exigència per a Vinicius.

Esperant el moment Messi

El clàssic es va anar movent esperant que l'entrada de Messi alterés l'escenari. Va entrar i de seguida va rebre bones pilotes en espais interiors, preparades per atacar la frontal de l'àrea en conducció. Ho va intentar primer amb Malcom a la cantonada esquerra i després amb Aleñà ficant-se dins, netejant la connexió amb Alba.

Messi, amb Malcom a l'esquerra i Arturo Vidal pendent d'amplitud per dreta

Amb Aleñà es prova un fora-dins que potencia el carril d'Alba

El partit, alimentat pel "seguiu seguiu" de Mateu Lahoz i per les cames de Bale o Asensio, i va passar a jugar-se d'àrea a àrea. Perillós per la por a l'1-2 però viu pel desig de remuntada.