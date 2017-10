Les 3 claus de l'Athletic-Barça

Dominar la segona jugada

L'onze del Barça, amb Paulinho i André Gomes, no era només una solució a la baixa d'Iniesta, sinó que va semblar una aposta decidida d'Ernesto Valverde per fer mal a l'Athletic. Conscient com era que el conjunt basc ocuparia el carril central, va alinear una mena de 4-4-2 en rombe que enfortia el Barça en zones interiors. La consigna era clara: cada refús, cada segona jugada, havia de ser dominada. I, sobretot en accions a la frontal de l'àrea contrària, el Barça va resoldre-ho amb èxit. I va crear perill.

540x306 Pressionar la segona jugada Pressionar la segona jugada

Distraccions per alliberar Messi

El desplegament del Barça va ser potent en zones interiors però, el que hauria pogut ser un embut al carril central, va acabar sent una invitació a combinar al voltant de Messi. L'argentí va fer-se un fart de rebre a tres quarts, beneficiat per la mobilitat d'André Gomes i Paulinho, que estiraven el camp i se sumaven a Suárez en profunditat. L'amplitud la van donar Alba, Rakitic i Sergi Roberto. L'equilibri blaugrana a camp contrari era excel·lent i li va valer un primer temps dinàmic i ofensiu.

540x306 Messi, lliure en zones de tres quarts Messi, lliure en zones de tres quarts

Viure a camp propi

El 0-1 al descans va exigir més a l'Athletic a la segona meitat i la dinàmica des de la represa va ser incòmode per al Barça. L'equip basc va apujar la pressió i va començar a guanyar disputes i pilotes dividides. Ter Stegen va veure rondar el perill de l'empat i va exhibir aturades decisives. El conjunt blaugrana, però, va acceptar el context i va viure'l sense angoixes. De fet, va tenir l'habilitat de capgirar la dinàmica i estalviar-se el patiment al final, amb més pilota i un últim contraatac per sentenciar.