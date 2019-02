Les 3 claus de l'Athletic-Barça

Empat a zero a San Mamés, d'on Ter Stegen va sortir com l'heroi inesperat amb dues intervencions genials per conservar, al menys, un punt.

Peces d'inici i dinàmica de pèrdues

Entre passades fallades i pèrdues de pilota, el Barça va errar en més d'un centenar d'accions al primer temps. Massa imprecisions per fer fluir el joc contra un Athletic que va apujar la pressió per asfixiar l'inici blaugrana. Arturo Vidal va arrencar amb la missió clara de recollir i buscar Messi, però els seus primers encerts es van convertir, després, en accions de massa risc.

651x366 Arturo Vidal connecta amb Messi i supera set rivals Arturo Vidal connecta amb Messi i supera set rivals

L'argentí tampoc estava precís a camp contrari. La dinàmica era erràtica, massa insegura per donar continuïtat als trams de control.

Les curses de Semedo i els duels de Lenglet

Valverde va buscar més seguretat movent Rakitic i Vidal i canviant-los de sector per generar diferents sinèrgies als triangles. L'obsessió del tècnic era, també, que Semedo guanyés profunditat i el portugués va interpretar bé el seu paper al lateral esquerre.

651x366 Semedo guanya profunditat, activat a través de Coutinho Semedo guanya profunditat, activat a través de Coutinho

Era imprescindible que l'equip reanimés el seu joc ofensiu, mentre mirava d'igualar la batalla de duels que, inicialment, l'Athletic dominava. En el salt, Lenglet va guanyar la partida al sempre combatiu Raúl García. El partit del francès va tornar a ser rodó.

651x366 Lenglet guanya el salt aeri amb Raúl García Lenglet guanya el salt aeri amb Raúl García

Embranzides finals

A la represa, el Barça va encadenar un parell de recepcions a tres quarts que el van acostar a l'àrea. Messi va poder arrencar per darrere dels pivots per atacar l'última línia. Coutinho i Arturo van córrer per sumar-se a Suárez i oferir-li opcions en ruptura a l'argentí.

651x366 Messi rep a l'esquena de Dani García i Coutinho vola a l'espai Messi rep a l'esquena de Dani García i Coutinho vola a l'espai

També Coutinho va mirar d'activar-se entre línies per ser ell qui repartís l'última assistència.

651x366 Coutinho espera entre línies, beneficiat per com fixen Semedo i Suárez Coutinho espera entre línies, beneficiat per com fixen Semedo i Suárez

El Barça s'abocava per dins, on l'Athletic es va fer fort. Des d'allà, va robar i va jugar-se les opcions al contraatac, amb Williams i Muniain cavalcant.