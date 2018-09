Les 3 claus del Barça-Athletic

El Barça es torna a deixar dos punts al Camp Nou, després d'empatar 1-1 davant l'Athletic.

Dos extrems en absència de Messi

La suplència de Messi ha plantejat un Barça amb les dues bandes ocupades. Ha sortit Dembélé a la dreta, on no estava jugant aquest curs, i Coutinho a la punta esquerra.

540x306 Arturo se'n va a la dreta del mig al 4-3-3 i Dembélé i Coutinho s'agafen les puntes d'atac Arturo se'n va a la dreta del mig al 4-3-3 i Dembélé i Coutinho s'agafen les puntes d'atac

Per al brasiler ha sigut un nou ecosistema que, venint cap a dins, ha intentat apropar a la seva realitat d'interior. Cap de les peces ha acabat d'encaixar en un 4-3-3 que Arturo Vidal distorsionava.

540x306 Arturo Vidal abandona el seu pic dret i ocupa zones contràries al seu espai d'intervenció lògic Arturo Vidal abandona el seu pic dret i ocupa zones contràries al seu espai d'intervenció lògic

El caos del xilè li ha vingut bé a l'equip en alguna recuperació als minuts inicials, però desordenava els moviments. Anava a la banda contrària a la que li tocava, per pic del triangle. S'oferia en paral·lel als companys del mig del camp. Les demanava totes, les pogués rebre o no. L'equip ha anat descompassat, sempre amb un forat a cobrir.

Jugar passada al 3 contra 3

Com era d'esperar en un equip de Berizzo, l'Athletic ha fet una pressió alta home a home cada cop que iniciava el joc Ter Stegen. La situació l'ha deixat descobert, concedint un tres contra tres al darrere de molt risc.

540x306 El Barça atrau la pressió alta i juga sobre el 3 contra 3 a dalt El Barça atrau la pressió alta i juga sobre el 3 contra 3 a dalt

El Barça, de fet, ha volgut atraure els bascos al seu camp per activar els seus puntes amb una passada llarga del porter. S'ha vist Suárez córrer molt per darrere del central (aprofitant que no hi ha fora de joc en servei de porteria) i intercanvi de posicions per trobar un espai lliure a zona central.

Revulsiu a la mitja punta i 4-2-3-1

Tot i que el Barça tenia més sensacions d'estabilitat que altres dies, no trobava dinàmica ofensiva. La falta de rigor posicional d'Arturo Vidal l'ha precipitat. Suárez ha buscat compensar els viatges cap a dins de Coutinho i ha abandonat el centre de l'àrea. Coutinho i Semedo no han trobat bones combinacions.

540x306 Messi surt i s'ubica com a mitjapunta en un 4-2-3-1 Messi surt i s'ubica com a mitjapunta en un 4-2-3-1

Messi ha sortit al 51 i l'equip s'ha reconfigurat en un 4-2-3-1 que després s'ha mantingut, també amb Munir al camp. L'argentí ha reactivat el cor de les jugades. Alba ha començat a trepitjar l'àrea i s'han generat ocasions.