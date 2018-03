Les 3 claus del Barça - Atlètic de Madrid

Un golàs de falta de Leo Messi ha sigut suficient perquè el Barça, dinàmic al principi, derrotés per la mínima un Atlètic de Madrid (1-0) que ha hagut d'arriscar al final per mirar d'empatar.

El segon punta per la dreta

La novetat en l'onze de Valverde ha sigut Coutinho, que ha estat el migcampista que ha completat el 4-4-2 per la dreta. El paper de l'ex del Liverpool afegia un extra en l'atac posicional, on se situava gairebé com a segon punta per afavorir les recepcions de Messi en zones obertes, en l'espai entre el segon pivot i Koke.

540x306 Messi busca recepcions una mica obert, amb Coutinho fent de segon davanter Messi busca recepcions una mica obert, amb Coutinho fent de segon davanter

Quan s'ha lesionat Iniesta, el Barça ha buscat un pla que, matisos al marge, mantingués la idea. Ha entrat André Gomes, que ha garantit esforç defensiu i presència profunda per obrir espais a Messi.

L'escut de Piqué per blindar-se a Costa

La superioritat blaugrana ha sigut clara al primer temps. La dinàmica d'atac era bona, amb ritme alt de pilota i bon posicionament. Això ha anul·lat l'opció de rèplica d'un Atlètic de Madrid que no ha trobat passada a Diego Costa o Griezmann. El Barça ha tingut cura de frenar-li la transició, amb Piqué sempre pendent de controlar el carril central, fent gairebé de lliure quan no s'havia d'encarregar del marcatge individual.

540x306 Piqué controla el carril central, ajudat per Umtiti (en el duel), Sergi Roberto i Busquets Piqué controla el carril central, ajudat per Umtiti (en el duel), Sergi Roberto i Busquets

Sergi Roberto, atent a les vigilàncies, ha assegurat el triangle defensiu amb Busquets i Umtiti.

540x306 Piqué tanca el carril central, amb l'ajuda de Sergi Roberto i Jordi Alba, ben replegats Piqué tanca el carril central, amb l'ajuda de Sergi Roberto i Jordi Alba, ben replegats

Acceptar, o no, els contraatacs

No gaire satisfet d'aquest Atlètic inofensiu, Simeone ha mogut peces a la represa. Primer des de la intenció, més ofensiva a l'inici del segon temps, i després a cop de substitucions. Els matalassers han acabat amb quatre davanters, amb l'entrada de Correa i Gameiro per Gabi i Vrsaljko (un pivot i un lateral), i han fet recular el Barça, tot i que sense generar ocasions de perill. Els blaugranes estaven incòmodes en camp propi i, al davant, veien espais per contraatacar i córrer. Però era difícil acceptar-los sense perdre un equilibri sagrat per conservar l'1-0.

540x306 Busquets madura la primera passada després de recuperar: a l'espai o un peu? Busquets madura la primera passada després de recuperar: a l'espai o un peu?