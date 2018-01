Les 3 claus del Barça-Celta (de Copa)

Agressivitat defensiva

D'una golejada, sembla estrany que s'elogiï, sobretot, l'actitud defensiva de l'equip, però és que ahir el Barça va destrossar el Celta en mitja hora perquè no li va deixar respirar. Sabedor que l'estil d'Unzué no negociaria la voluntat de combinar, ni tan sols al Camp Nou, Valverde va traçar una pressió agressiva i acurada que va fer que sempre es jugués a camp contrari. Lobotka, vigilat per tres i fins i tot quatre jugadors, no va poder actuar i, sense el seu comandament, el Celta va patir per iniciar el joc.

540x306 Pressió agressiva sobre el Celta, en inici Pressió agressiva sobre el Celta, en inici

540x306 Tres jugadors tapen la recepció de Lobotka Tres jugadors tapen la recepció de Lobotka

Protegits per Busquets i Rakitic

A partir de la capacitat que tenia de recuperar la pilota i fer-ho prop de la porteria rival, el Barça va fer-se l'amo del partit. Tenia superioritat numèrica al mig del camp, on s'ajuntaven Messi, André Gomes i els laterals al triangle interior, on Busquets i Rakitic s'havien apoderat del matx. El Celta es defensava amb quatre homes i sempre arribava tard a les ajudes. A més, el ritme de circulació de pilota dels blaugranes era alt, dinàmic. Sense pilota i desgastant-se a la seva frontal, els gallecs van patir.

540x306 Superioritat numèrica del Barça al mig del camp Superioritat numèrica del Barça al mig del camp

Connexió letal entre Messi i Alba

La superioritat blaugrana era clara i va afavorir l'explosió de la connexió de Messi amb Jordi Alba. El lateral va aprofitar que a la seva banda (no) defensava Emre Mor i va explotar el desmarcatge que tan bé llegeix Messi. Centrada, remat i gol. La complicitat fins i tot va alterar l'ordre de l'assistent i va premiar Alba amb un gol, a passada de l'argentí. Unzué va intentar arreglar-ho, primer amb Wass incrustat a la línia defensiva i, després, amb un 4-5-1 que protegís més les pujades d'Alba. Ja era tard.

540x306 Wass dobla el lateral per controlar les pujades d'Alba Wass dobla el lateral per controlar les pujades d'Alba