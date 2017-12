Les 3 claus del Barça-Celta

Sortir a buscar Messi entre línies

Unzué ha aprofitat els seus anys al laboratori blaugrana per aportar al seu Celta matisos defensius pensats cent per cent per al Barça. I per enfrontar-se a Leo Messi. Des del primer minut, la tendència de Fontàs i Hugo Mallo ha estat de perseguir l'argentí per impedir-li fer recepcions entre línies, encara que això desajustés l'última línia gallega. Unzué s'esperava un Barça que amenacés poc a l'espai i acceptava el desordre a l'esquena, per prioritzar espais interiors. Rakitic i Suárez, però, han canviat les previsions.

540x306 Mallo surt a tapar Messi i deixa un forat a línia defensiva Mallo surt a tapar Messi i deixa un forat a línia defensiva

Era el pla de replegament que el Celta feia quan la pressió sobre la sortida del Barça no li funcionava.

540x306 Pressió alta del Celta Pressió alta del Celta

Aspas, indetectable en transició

Després de l'exhibició defensiva a Mestalla, que al Barça li hagi costat tant controlar la doble punta del Celta ha obert la porta dels punts al conjunt gallec. Maxi Gómez estirava al màxim Piqué, mentre Iago Aspas es movia en zones invisibles, lluny de la vigilància d'Umtiti i Busquets. Al primer temps, la parella ofensiva ha donat ales al Celta per anar trobant ocasions (més enllà del 0-1), tot i que després del descans el de Badia ha controlat més bé l'escenari. Insuficient per frenar Aspas, decisiu en el 2-2.

540x306 Iago Aspas treu suc del duel Maxi Gómez-Piqué al primer temps Iago Aspas treu suc del duel Maxi Gómez-Piqué al primer temps

La gestió de les bandes

El Celta, d'entrada, ha sigut agressiu en l'ús de l'amplitud i ha portat a la banda Jozabed i Brais per mirar d'expulsar cap a fora els migcampistes del Barça. Wass, arrencant des del lateral, s'ha incorporat pel carril central per sorpresa i ha complicat la tasca defensiva.

540x306 Brais cau a banda i obre espai interior a Wass Brais cau a banda i obre espai interior a Wass

540x306 Jozabed i Brais es posicionen a la banda amb un Barça concentrat al carril central Jozabed i Brais es posicionen a la banda amb un Barça concentrat al carril central

De fet, el Celta ha intentat treure'n profit amb accions de centrada a l'àrea.

540x306 El Celta intenta arribar a l'àrea amb molts efectius El Celta intenta arribar a l'àrea amb molts efectius

Al segon temps, ha sigut el Barça qui ha mirat de donar més profunditat a les seves dues bandes, amb posicions avançades de Sergi Roberto i Alba contra un Celta ja arraconat en un 5-3-2. L'esquerrà ha sigut decisiu a la línia de fons.