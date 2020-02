Les 3 claus del Barça-Eibar

Victòria fàcil del Barça davant l'Eibar (5-0), amb pòquer de gols de Leo Messi i una última diana d'Arthur.

Golejada a ritme baix

Partit abans de la Champions i a una setmana del clàssic. Visita de l'Eibar, rival habitualment propici per al Barça. El context no ha predisposat l'equip a jugar amb la màxima tensió però tampoc li ha fet falta per tombar un Eibar tou i desanimat. Tres accions d'intensitat de Messi han començat a maquillar una tarda amb algunes actuacions individuals més aviat discretes. Amb errades en controls, amb falta de concentració i amb gestió de cames i de targetes. La il·lusió de Braithwaite també ha revitalitzat el matx al final.

L'Eibar ronda l'àrea a la segona meitat

Abans, però, l'Eibar ha rondat la porteria de Ter Stegen i ha evidenciat la falta d'intensitat defensiva d'alguns jugadors: Piqué abans de la substitució, els centrals per l'amenaça de groga i els laterals per desencert.

Ter Stegen contra les intermèdies

Potser s'esperava un Eibar més agressiu en la pressió, però el desplegament de peces de Mendilibar s'ha quedat una mica a mig camí. Sí que ha intentat complicar l'inici del joc blaugrana amb un posicionament en zones intermèdies que obligués el Barça a prendre riscos i a jugar-se-la, però Ter Stegen ha resolt l'equació amb serenor. A través de passades interiors, ha emparellat els marcatges i ha trobat l'home lliure amb claredat.

Ter Stegen juga una passada interior per decantar el marcatge de l'Eibar

La visió de Lenglet per filtrar a Rakitic o Busquets i la diagonal de Piqué han sigut recurrents.

Griezmann i Braithwaite a l'espai

L'Eibar ho ha fiat tot a la seva capacitat d'ajuntar línies i densificar el centre del camp, confiat que el Barça evitaria precipitar el joc i renunciaria als espais a l'esquena de la defensa. Certament, el Barça no ha insistit en desmarcatges en ruptura i ha preferit avançar lentament, sense presses. Griezmann es movia traçant diagonals que pocs cops tenien premi.

L'Eibar apuja el bloc i regala espais a l'esquena (espais que el Barça no aprofita prou)

Piqué troba progressió còmoda i molts espais a l'esquena de l'Eibar

L'acció de l'1-0, però, ha acabat amb l'agraïment de Messi al moviment invisible del francès. En el tram final, Braithwaite ha sigut qui ha recollit l'encàrrec de córrer en profunditat.