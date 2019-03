Les 3 claus del Barça-Lió

El Barça s'assegura el pas a quarts de final de la Champions, en derrotar per 5-1 l'Olympique de Lió. Al primer temps, s'aclareix el panorama amb 45 minuts rodons, però a la segona meitat cal recórrer a la verticalitat per sentenciar.

Agitar l'última línia

Coutinho per Dembélé i Arthur en lloc del doble lateral. El '8' va actuar a prop de Busquets per assegurar l'inici i va fer que Rakitic assumís el seu rol més profund, compensant la banda dreta en atac. El repte per al '7' va ser copiar-li el dinamisme a Dembélé. El brasiler va moure's bé en l'últim terç, alternant ruptures amb parets. Suárez també estava molt mòbil, atacant els intervals d'una línia de tres centrals que s'esquerdava, de tanta mobilitat blaugrana. Moltes amenaces i freqüents. El Lió va tremolar.

651x366 Coutinho marxa i ve, i Suárez busca la ruptura Coutinho marxa i ve, i Suárez busca la ruptura

Mantenir el pla i anar més a dalt

Malgrat la incomoditat, Génésio no va retocar l'esquema al descans. Però va polir el seu 5-2-3. El va repetir, perquè els seus jugadors l'expressessin millor. El desig inicial ja era que Mendy jugués més profund que Dubois, que era qui compensava la línia defensiva per evitar l'un contra un al darrere.

651x366 Mendy salta a la pressió i Dubois compensa al darrere Mendy salta a la pressió i Dubois compensa al darrere

El Lió volia pressionar a dalt però no va trobar pèrdues ni presència lluny de porteria. No va ser fins a la segona meitat quan va poder-se instal·lar a camp contrari, acumular efectius i arribades, i fer patir el Barça.

651x366 Mendy i Dubois guanyen alçada i ajuden a què el Lió s'instal·li a camp contrari Mendy i Dubois guanyen alçada i ajuden a què el Lió s'instal·li a camp contrari

Contundència a l'espai

Ja és un patró habitual: el Barça deixa avançar els partits dins d'un guió de menys a més, assumeix la dosi de patiment quan el rival arrisca i millora, i afegeix cames per sentenciar a camp obert. Els riscos del Lió deixaven un espai que a la primera meitat no s'havia volgut aprofitar amb gaire assiduïtat pel risc d'inestabilitat, però que a la segona es va buscar per tancar l'eliminatòria. Era tan temptador que Valverde va afegir a la festa Dembélé, per córrer en transició, i Vidal per frenar l'últim impuls francès.