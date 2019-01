Les 3 claus del Barça-Llevant de Copa

Sense ensurts, el Barça va capgirar l'eliminatòria davant del Llevant amb dos gols de Dembélé i Messi (3-0).

Amenaces per davant de Messi

Justament en la setmana de més debat sobre qui pot fer de Suárez, Valverde va rescatar la fórmula de Messi com a fals davanter centre. Va posar-li Coutinho per l'esquerra, Dembélé per la dreta i Arturo Vidal obrint-se camí per avançar-lo des de l'interior.

540x306 Fins a cinc jugadors es mouen per davant de Messi Fins a cinc jugadors es mouen per davant de Messi

Era una idea que pretenia fer mal al Llevant pels mateixos espais que a l'anada i en Lliga, amb recepcions interiors de l'argentí a la frontal (o Coutinho fa un setmana) per repartir assistències. L'equip va estar dinàmic per alternar-se ruptures i atacar bé.

Obrir l'interval i filtrar-hi una passada

El to col·lectiu va ser bo des de les primeres accions. Ja s'insinuava que l'eliminatòria s'aixecaria a la mínima que l'equip afinés l'última passada o rematada. I, potenciat per la necessitat d'ocupar espais profunds per la posició baixa de Messi, el Barça va regirar l'esquema del Llevant, esquerdat pel dinamisme blaugrana.

540x306 S'obre un interval en la línia defensiva del Llevant S'obre un interval en la línia defensiva del Llevant

A l'equip de Paco López li va costar tancar l'interval entre centrals o amb el carriler, i per allà el Barça va fer-li mal amb passades filtrades. Només l'encert del porter va reduir la golejada.

Anul·lar la rèplica amb cor i cervell

L'altíssima i encertada producció ofensiva va encarrilar la victòria, però si el partit va ser rodó, va tornar a ser per la fermesa de l'equip sense pilota. Els bons mecanismes defensius del Barça van deixar sense transicions al Llevant. Al menys dos blaugranes saltaven a la primera pressió post pèrdua, un dels centrals s'emparellava amb l'atacant que podia ferir a la profunditat i dos jugadors s'ubicaven en espais intermitjos, en vigilància.

540x306 Dos van a pressió a posseïdor, Murillo s'emparella en duel i Rakitic i Lenglet vigilen Dos van a pressió a posseïdor, Murillo s'emparella en duel i Rakitic i Lenglet vigilen

La bona gestió dels ritmes, les possessions i els espais va liquidar el matx.