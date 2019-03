Les 3 claus del Barça-Rayo

El Barça ha salvat el tràmit previ a la Champions amb una victòria per 3-1 davant del Rayo. El gol visitant al cor del primer temps ha complicat l'escenari, però les dianes de Piqué, en una falta lateral, i les embestides de la segona, han acabat deixant els tres punts a Barcelona.

Pocs espais i no prou amenaça

La necessitat va convertir el Rayo en un equip més replegat del que ho estava sent fins ara. Míchel va buscar sensacions defensives amb un 5-4-1 que va situar, generalment, molt avall.

651x366 El 5-4-1 baix del Rayo El 5-4-1 baix del Rayo

La prioritat era no cedir espais per dins al Barça, que va patir per trobar, també, ruptures que agitessin la línia defensiva rival.

651x366 Molts jugadors fora del perímetre i només Semedo, Alba i Suárez estirant Molts jugadors fora del perímetre i només Semedo, Alba i Suárez estirant

Hi havia pocs espais per tirar desmarcates. Suárez va haver de caure molt a bandes per aportar solucions i Arturo Vidal repetia els moviments verticals per trepitjar l'àrea. Però era difícil trobar freqüència.

651x366 Arturo Vidal, vertical cap a l'àrea Arturo Vidal, vertical cap a l'àrea

Serietat defensiva i un únic encert

Tenint en compte d'on es venia i que s'estava en prèvia Champions, es va veure una actitud defensiva de molt bona. Gairebé des del principi els centrals van tenir controlat Raúl de Tomás, sempre despenjat, i Bebé i Álvaro van ser vigilats per Busquets en el salt i pels laterals, ràpids en el retorn.

651x366 Umtiti referencia RDT i entre Arthur i Busquets ajuden el central lliure en el retorn Umtiti referencia RDT i entre Arthur i Busquets ajuden el central lliure en el retorn

Si el Rayo es va avançar és perquè va fer molt bé la transició en el 0-1 i perquè Semedo, en el seu desig d'ajudar, va molestar Piqué en el duel per impedir el xut. Arturo Vidal va acabar sent clau per reequilibrar els espais.

651x366 El paper d'Arturo Vidal, de segon 'stopper' El paper d'Arturo Vidal, de segon 'stopper'

La prova del 4-2-3-1

No s'esperava un Rayo tan enfonsat i Valverde va veure la necessitat d'afegir una nova amenaça al descans. L'amplitud que donava Semedo no era suficient i va entrar Dembélé. L'equip es va moure còmode en el 4-2-3-1, amb Messi i Suárez repartint-se el carril central. En aquest dibuix, Coutinho buscava recepcions per dins, alliberat i sense Arthur en zones pròximes.

651x366 4-2-3-1, amb Coutinho i Dembélé als costats de Suárez i Messi 4-2-3-1, amb Coutinho i Dembélé als costats de Suárez i Messi

Sonava a prova per a dies futurs, si cal remuntada o si es pot assumir que es trenqui una mica el xoc. A les acaballes, també Malcom va entrar en les proves.