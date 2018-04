Les 3 claus del Barça-Roma

L'anada de quarts de final de la Champions va quedar pràcticament resolta, amb un contundent 4-1 del Barça a la Roma que s'explica des d'aquestes claus:

Una Roma més avançada del previst

Alguna relliscada i un parell de mals controls van estrenar el partit amb sensacions d'inestabilitat per al Barça. Al davant, hi va trobar una Roma avançada, que l'impedia jugar per dins i el convidava a enviar pilotes llargues a l'esquena.

540x306 Bloc avançat de la Roma Bloc avançat de la Roma

Davant d'això, el Barça va insistir amb desmarcatges en ruptura, sobretot de Jordi Alba i Sergi Roberto, que ahir actuava com a migcampista obert. També Suárez va explorar la carrera a l'espai perquè cada cop que un blaugrana agitava coses, la defensa romana s'esquerdava.

Suárez i les parets

El partit va ser estrany. El Barça no patia en l'inici del joc però tampoc fluïa en zona de construcció. Tot i així, les ocasions van anar arribant, amb xuts llunyans i combinacions fins a l'àrea. Potser qui més va destacar va ser Suárez, precís en el toc i lúcid en la mobilitat a dalt. Les seves triangulacions amb Alba i Iniesta van ser decisives per atacar el sector esquerre, amb parets a tres que van trencar l'estructura defensiva de la Roma.

540x306 Suárez tanca un triangle letal amb Iniesta i Alba Suárez tanca un triangle letal amb Iniesta i Alba

Per la dreta, tot eren els cops de potència de Semedo i Sergi Roberto.

Desactivar les centrades i aïllar Dzeko

La Roma va anar tenint moments, però va trobar a faltar la capacitat d'Ünder per generar a la dreta o l'arribada des de la mitjapunta de Nainggolan. Pràcticament es va quedar sense poder castigar el Barça amb les incurisons de Perotti i les pujades de Kolarov, ben controlat pel doble lateral plantat per Valverde amb Semedo i Roberto. Sense centrades, Dzeko va entrar poc en joc tot i que ho va intentar baixant a rebre algunes pilotes.

540x306 Dzeko treu de zona Piqué i busca espai de remat mentre Perotti temporitza Dzeko treu de zona Piqué i busca espai de remat mentre Perotti temporitza

Tampoc podia lligar les transicions. Al segon temps, va viure més aïllat, lluny del seu bloc d'equip. Però va saber alimentar-se de les engrunes.