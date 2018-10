Les 3 claus del Barça-Sevilla

El Barça derrota el Sevilla per un 4-2 que el torna a alçar al capdavant de la classificació. La notícia negativa és la lesió de Leo Messi.

Messi i la banda quan juga Arthur

L'equip va consolidant l'onze amb Arthur i hi va afegint matisos per fer-lo més profund (que era una assignatura pendent) sense perdre l'equilibri. Ahir, Messi va recuperar l'essència d'home de banda per aprofitar l'estructura del Sevilla, amb carrilers i tres centrals. La presència oberta de l'argentí, més la pujada de Semedo, va generar un entorn de superioritat per on el Barça va encarrilar el partit.

540x306 Messi i Semedo compliquen la intervenció d'Arana Messi i Semedo compliquen la intervenció d'Arana

A més, Messi va buscar ruptures a l'esquena de Sergi Gómez. Fins a la lesió, es va veure una versió molt completa de l'equip.

540x306 Messi busca l'esquena de Sergi Gómez Messi busca l'esquena de Sergi Gómez

Resistència en els minuts psicològics

La lesió de Messi, els minuts d'incertesa amb l'argentí i l'entrada de Dembélé van agitar la part central del primer temps. Es va interrompre tant el joc que l'equip va perdre la fluïdesa que tenia. El partit es va trencar una mica, perquè el Sevilla començava a guanyar metres, animat per l'absència del '10' culé. El context va alimentar la versió més aventurera de l'extrem francès i això va ser, per moments, més mal símptoma que toc d'oxigen per a l'equip. La millor notícia per als blaugranes va ser que es van aguantar les escomeses andaluses, quan els de Machín ja carregaven l'àrea amb centrades i presència rematadora.

540x306 El Sevilla intenta carregar l'àrea; el Barça resisteix al primer temps El Sevilla intenta carregar l'àrea; el Barça resisteix al primer temps

Atraure els riscos i sortir amb un 3 contra 3

L'encert golejador i l'avantatge va anar animant al Barça mentre el Sevilla creixia en el partit. Els riscos dels andalusos van ser sempre una oportunitat per als blaugranes. En la sortida de pilota, Ter Stegen va atraure la pressió sevillista amb passades buscades a Busquets, per després activar el tres contra tres que quedava al davant. Suárez va estar impecable en la interpretació dels espais en situacions obertes.

540x252 Ter Stegen saca sobre el 3 contra 3 al davant Ter Stegen saca sobre el 3 contra 3 al davant

Al revés, el Barça va sentir-se fort en les disputes aèries per no deixar que el Sevilla marqués el to.

540x306 Piqué i Lenglet s'imposen en el joc directe andalús Piqué i Lenglet s'imposen en el joc directe andalús

Tot i així, quan el partit va entrar en una mena de fase morta, l'equip va concedir arribades i ocasions que les mans i el cos de Ter Stegen van bloquejar.