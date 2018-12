Les 3 claus del Barça-Tottenham

El Barça, amb la classificació ja a la butxaca, resol amb competitivitat el tràmit d'enfrontar-se a un Tottenham que sí que es jugava coses. Els anglesos veuen frustrades les seves ocasions perquè Cillessen llueix sota pals, però acaben sumant el gol, i el punt (1-1), que necessitaven per ser a vuitens de Champions.

Obrir un passadís entre centrals

El Tottenham va sortir amb una idea clara de com fer mal a un Barça de circumstàncies en defensa. Pochettino va alinear molt junts Kane, Son i Dele Alli, i va convertir Eriksen en l'arma ofensiva extra. Va multiplicar efectius a la zona de tres quarts, on Rakitic no arribava a tapar els forats que deixaven Aleñà i Arthur, superats en la pressió alta. El Tottenham va buscar accions directes per dins, per descarregar de cara i activar un desmarcatge en ruptura entre centrals. Lenglet i Vermaelen van patir a camp obert.

540x306 Una paret treu el central de zona i Son busca la ruptura Una paret treu el central de zona i Son busca la ruptura

540x306 L'acumulació d'efectius desajusta un Barça extrabasculat L'acumulació d'efectius desajusta un Barça extrabasculat

Desajustos en defensa

Conscient que la necessitat del Tottenham l'obligaria a portar la iniciativa, Valverde va insistir en què el seu equip pressionés ben a dalt cada inici de joc de Lloris. Però el tècnic va desesperar-se per ajustar les posicions dels seus perquè els anglesos sempre trobaven un home lliure al seu sector esquerre. Si Dembélé s'emparellava amb el central, Semedo havia de pujar molts metres i deixava lliure Eriksen, que s'ubicava a la zona fosca d'aquests salts a pressió. Lenglet va patir pel dos contra un que li quedava.

540x306 Eriksen, l'home lliure darrere la pressió del Barça Eriksen, l'home lliure darrere la pressió del Barça

La tecla Dembélé

Dembélé està sent el refugi de molts moments crítics del Barça a camp propi. Que ell pugui amenaçar i anar a l'espai és una garantia per a Valverde quan els rivals pressionen gairebé home a home com feia ahir el Tottenham.

540x306 Dembélé, opció profunda per superar la pressió a Cillessen Dembélé, opció profunda per superar la pressió a Cillessen

Sobretot en conducció, és una opció per trepitjar l'àrea rival i trobar contextos de finalització. La seva sinèrgia amb Semedo creix a cop de potència.

540x306 Semedo guanya el carril per l'espai que li habilita Dembélé Semedo guanya el carril per l'espai que li habilita Dembélé

Però quan la dinàmica es gira i l'equip necessita consistència al darrere, Valverde opta per altres futbolistes per recomposar l'esquema defensiu.