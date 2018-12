Les 3 claus del Barça-Vila-real

Fins al minut 86 amb el gol d'Aleñà, el triomf no ha acabat d'estar lligat. Finalment, el Barça ha derrotat per 2-0 el Vila-real per seguir al capdavant de la classificació.

Sense espais i sense risc

Debilitat per la situació a la classificació, el Vila-real va sortir amb un pla de replegament i contraatac. L'aposta de Calleja era ajuntar-se en un 4-4-2 que deixés sense espais el Barça.

540x306 Replegament molt baix del Vila-real Replegament molt baix del Vila-real

L'equip blaugrana no trobava recepcions interiors, on la posició avançada de Vidal no va obrir-li forat a Messi. La societat Dembélé i Semedo perdia força sense camp per córrer, tot i que el francés va generar des del regat i la conducció. L'equip, buscant estabilitat, va tendir a un joc pla que només va ferir en algun xut i un córner.

Més compromís defensiu

A Eindhoven, el Barça va concedir més ocasions de les habituals. Fins a 23 cops li va arribar el PSV. La xifra va tenir impacte al vestidor blaugrana, que davant del Vila-real va posar-hi els cinc sentits en la fase defensiva. En la transició, l'engranatge va tornar a activar la pressió post pèrdua dels pròxims a la pilota i un pas endavant de Piqué sobre el despenjat del Vila-real.

540x306 Activació després de pèrdua: pròxims a pilota i pas endavant de Piqué Activació després de pèrdua: pròxims a pilota i pas endavant de Piqué

Quan desbordava Chukwueze per banda, es van controlar bé les centrades: vigilància sobre els possibles rematadors i retorn dels allunyats.

540x306 Defensa d'una acció per fora de Chukwueze Defensa d'una acció per fora de Chukwueze

Menys pilota i els esprints de Dembélé

La segona meitat va exigir més proposta al Vila-real i els groguets van assumir pilota. De l'ínfim 25% del final del primer temps, es va passar a possessions pròximes al 45% i el partit va canviar la dinàmica. El Barça es defensava a camp propi i només la velocitat de Dembélé l'ajudava a acostar-se a l'àrea. Coutinho, abans que el canviessin per Aleñà, va provar algun xut llunyà. El partit corria el risc de trencar-se i l'equip no semblava tenir clar cap a on decantar el dilema. El 2-0, ja al final, va resoldre l'equació.